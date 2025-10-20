Ο ΟΦΗ στέλνει μήνυμα ζωής και ευαισθητοποίησης, στηρίζοντας τις γυναίκες με μια ξεχωριστή δράση

Μετά τον Αστέρα Τρίπολης και ο ΟΦΗ αναλαμβάνει μια σπουδαία πρωτοβουλία για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Σε συνεργασία με τον Παγκρήτιο Σύλλογο «Στόχος – Πρόληψη», η κρητική ομάδα συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία ενημέρωσης με το μήνυμα «Καλώ σε», στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ζωής και ευαισθητοποίησης.

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του εντός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο (20:00, Παγκρήτιο Στάδιο), η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας θα βρίσκεται στον χώρο στάθμευσης του γηπέδου (P1 – δυτική πλευρά, Είσοδος Α) από τις 15:30 έως τις 19:30, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες που επιθυμούν να εξεταστούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Παράλληλα, μέλη του συλλόγου «Στόχος – Πρόληψη» θα ενημερώνουν τις παρευρισκόμενες για τη σημασία της πρόληψης και του τακτικού ελέγχου.

Επιπλέον, ο ΟΦΗ, θέλοντας να τιμήσει τη γυναίκα, προσφέρει δωρεάν είσοδο σε όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, στη Θύρα 19 του Παγκρητίου Σταδίου, για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ο ΟΦΗ ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Παγκρήτιο Σύλλογο κατά του Καρκίνου του Μαστού “Στόχος – Πρόληψη” και με το σύνθημα “Καλώ σε” στέλνουν από κοινού ηχηρό μήνυμα, συμμετέχοντας ενεργά στην εκστρατεία πρόληψης και ενημέρωσης σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού.



ΔΩΡΕΑΝ μαστογραφίες από την Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης



Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, ανήμερα του αγώνα με τον Ατρόμητο (20:00, Παγκρήτιο Στάδιο), από τις 15:30 μετά το μεσημέρι ως τις 19:30 το απόγευμα, η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης θα βρίσκεται στο Παγκρήτιο Στάδιο, στον χώρο Parking P1 (δυτική πλευρά σταδίου, Είσοδος Α), δίνοντας τη δυνατότητα σε όσες γυναίκες επιθυμούν να υποβληθούν ΔΩΡΕΑΝ σε εξέταση μαστογραφίας (*θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)!



Για την επιλογή των γυναικών που θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν μαστογραφία, κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:

•⁠ ⁠Γυναίκες ηλικίας άνω των 40

•⁠ ⁠Θα δοθεί προτεραιότητα σε γυναίκες που έως τώρα δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε μαστογραφικό έλεγχο όπως και σε ανασφάλιστες γυναίκες

•⁠ ⁠Αποκλείονται οι γυναίκες: α) που έχουν κάνει ολική μαστεκτομή, β) που έχουν κάνει μαστεκτομή πριν την πάροδο δέκα ετών, γ) γυναίκες που έχουν ελεγχθεί με μαστογραφία σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, δ) που έχουν ιστορικό βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στον μαστό.

• Οι γυναίκες που θα προσέλθουν για εξέταση, εφόσον έχουν προηγούμενες εξετάσεις που αφορούν στο μαστό, είναι απαραίτητο να τις κρατούν μαζί τους.



Παράλληλα, τα μέλη συλλόγου “Στόχος – Πρόληψη” θα βρίσκονται στον χώρο και θα ενημερώνουν τις γυναίκες για την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού.



ΟΦΗ & γυναίκα: ΜΑΖΙ στην κερκίδα, ΜΑΖΙ στη μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού! Όλες οι γυναίκες ΔΩΡΕΑΝ στο γήπεδο!



Με σεβασμό και εκτίμηση προς κάθε γυναίκα, ο ΟΦΗ δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις γυναίκες (ανεξαρτήτου ηλικίας και ανεξάρτητα από το αν θα υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο εκείνη την ημέρα) να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ τον αγώνα με τον Ατρόμητο (25/10, 20:00) από την Θύρα 19 του Παγκρήτιου Σταδίου.



Όσες γυναίκες το επιθυμούν, θα πρέπει να στείλουν email στο csr@oficretefc.com μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10), στο οποίο θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον ΑΜΚΑ τους, καθώς και το email στο οποίο θα τους σταλεί το εισιτήριο.



*Tο εισιτήριο θα πρέπει να καταχωρηθεί στο “GOV.gr Wallet”, στην κατηγορία «Εισιτήρια», καθώς η είσοδος στο στάδιο θα γίνεται μόνο μέσω της εν λόγω εφαρμογής.



Σε περίπτωση που το εισιτήριο αφορά ανήλικο κορίτσι, θα πρέπει ο γονέας / κηδεμόνας να το καταχωρήσει στο “GOV.gr Wallet”, με την επιλογή «Προσθήκη εισιτηρίου ανηλίκου».



Αν το παιδί δεν συνοδεύετε στο γήπεδο από τον γονέα / κηδεμόνα του, αλλά από συνοδό, θα πρέπει ο γονέας / κηδεμόνας να δηλώσει στο “GOV.gr Wallet” τον Α.Φ.Μ. της συνοδού.



Περισσότερες πληροφορίες στο 2810 254674 καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00.



Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού είναι ένας αγώνας που θα συνεχίσουμε να δίνουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! Γι’ αυτό και ο ΟΦΗ με την Περιφέρεια Κρήτης θα είναι ξανά στην ίδια ομάδα.