Αστέρας AKTOR: Ελεύθερη είσοδος για τις γυναίκες στο παιχνίδι με την Κηφισιά

Ο Αστέρας Τρίπολης AKTOR, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού, οπού είναι στις 25 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει ελεύθερη είσοδο στις γυναίκες που θα πάνε να παρακολουθήσουν τον αγώνα απέναντι στην Κηφισιά (19/10, 16:00).

Οι Αρκάδες επίσης έκαναν γνωστό τον τρόπο διάθεσης εισιτηρίων για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στην Κηφισιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης AKTOR

“Ο ASTERAS AKTOR, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού στις 25 Οκτωβρίου, προσφέρει δωρεάν είσοδο στις γυναίκες στον αγώνα με αντίπαλο την Κηφισιά, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 16:00 στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”.

Η είσοδος στο γήπεδο για τις γυναίκες θα πραγματοποιείται από την Θύρα 1 του γηπέδου “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” με κωδικό εισιτηρίου τον οποίο θα ενεργοποιούν στην εφαρμογή Gov.gr Wallet και τον οποίο θα μπορούν να παραλάβουν ως εξής:

– Στο Starstore από την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

– Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 13:00.

Εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR για τον αγώνα με την Κηφισιά θα διατίθενται αντίστοιχα:

– Στο Starstore από την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

– Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 13:00.

Ώρα έναρξης αγώνα: 16:00

Ώρα ανοίγματος θυρών: 14:00″