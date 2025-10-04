Η ώρα και το κανάλι του ΟΦΗ-Αστέρας AKTOR και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Super League

Ο ΟΦΗ ως τυπικά γηπεδούχος υποδέχεται στο ουδέτερο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης τον Άρη, σε μία αναμέτρηση που έχει οριστεί για τις 18:00 και έχει τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 2HD.

Την ίδια ώρα στις Σέρρες, ο τοπικός Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR σε μία πολύ κρίσιμη αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να έχουν από 2 βαθμούς μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Το παιχνίδι έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports 2HD.

Το αποψινό (Σάββατο 4/10) πρόγραμμα του ελληνικού πρωταθλήματος κλείνει με το «θεσσαλικό ντέρμπι», ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Βόλο, σε ένα παιχνίδι που ξεκινάει στις 20:30 και έχει τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 1HD.

Πού θα δείτε το Τσέλσι - Λίβερπουλ και τα κορυφαία παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

Σε ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια, η Τσέλσι υποδέχεται την Λίβερπουλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», σε ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της Premier League. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 19:30 και έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Premier League.

Στην Γερμανία, μεταξύ άλλων σπουδαίων αγώνων, έχουμε και την εκτός έδρας «μάχη» της Μπάγερν Μονάχου στην έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σε ένα παιχνίδι που ξεκινάει στις 19:30 και έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime.



Στις 22:00, η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την βαριά ήττα με 5-2 στην έδρα της Ατλέτικο, θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα, αγωνιζόμενη εντός έδρας με την έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, Βιγιαρεάλ. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Nova Sports 1.

Πρεμιέρα στην Basket League

Η δράση αρχίζει στο κλειστό γυμναστήριο της «Καλλιθέας» στη Ρόδο, εκεί όπου ο τοπικός Κολοσσός, θα υποδεχθεί την ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα που έχει ανάγκη για μια καλή εμφάνιση και μια νίκη «ανάσα». Δεδομένης της κακής αρχής της Ένωσης στη σεζόν με την ήττα στο Super Cup. Τζάμπολ στις 16:00, με μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλία, η Καρδίτσα θα φιλοξενήσει τον Άρη, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δυο ομάδες. Για να κάνουν εκκίνηση με τον καλύτερο τρόπο στο νέο πρωτάθλημα. 16:00, με μετάδοση από την ErtSports 1.

Στις 19:00, η δράση μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη και το «Ιβανώφειο» εκεί όπου ο Ηρακλής κάνει τη ρελάνς του στην πρώτη κατηγορία ξανά, κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη, τον Προμηθέα Πάτρας. ΕrtSports 1.

Στην πρώτη αναμέτρηση που φιλοξενείται στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι στις, 19:30, με μετάδοση απευθείας από την ΕΡΤ2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας