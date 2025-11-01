ΟΦΗ: Αφαίρεση τριών βαθμών λόγω της υπόθεσης Παπάζογλου

Νέες εξελίξεις στο πρωτάθλημα της Super League. Ο ΟΦΗ, καθώς δεν αποπλήρωσε τις οφειλές του στον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Θανάση Παπάζογλου, δέχθηκε ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών από το φετινό πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζουμε, πως η διαμάχη των Κρητικών με τον Θανάση Παπάζογλου εκκρεμούσε εδώ και μήνες. Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ προβλέπει πως η αφαίρεση βαθμών μπορεί να ανακληθεί, εάν οι Κρητικοί εξοφλήσουν τον πρώην παίκτη τους εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Οι Κρητικοί είχαν αρχικά δεχθεί την ποινή αφαίρεσης βαθμών από το Διοικητικό Δικαστηρίο. Κατόπιν προσέφυγαν στο Διαιτητικό Δικαστήριο, όμως η προσωρινή διαταγή για αναστολή του -3 ανακλήθηκε με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο. Έτσι, η διοργανώτρια αρχή προχώρησε στην άμεση αφαίρεση των βαθμών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ Ο.Φ.Η. για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του αιτούντος Αθανασίου Παπάζογλου, από την ΠΑΕ Ο.Φ.Η. αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.



Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας & Μεταγραφών της ΕΠΟ (άρθρο 25 παρ. 3), αν η ΠΑΕ Ο.Φ.Η. προβεί στην εξόφληση του αιτούντος, εντός των πέντε (5) επόμενων εργάσιμων ημερών, οι εν λόγω τρεις (3) βαθμοί θα επιστραφούν».

Η βαθμολογία της Super League μετά την τιμωρία του ΟΦΗ

1. ΠΑΟΚ 20

2. Ολυμπιακός 19

3. ΑΕΚ 16

4. Άρης 12

5. Λεβαδειακός 12

6.Παναθηναϊκός 12

7. Βόλος 12

8. Ατρόμητος 9

9. Κηφισιά 9

10. Παναιτωλικός 8

11. ΑΕΛ Novibet 7

12. Πανσερραϊκός 5

13. ΟΦΗ 3

14. Αστέρας AKTOR 3