Ποντένσε και Ταρέμι έβγαλαν από το αδιέξοδο τον χλωμό Ολυμπιακό κόντρα στον Άρη (2-1)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη απέναντι στον Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επικρατώντας 2-1 σε ένα ματς που έμοιαζε να έχει τελειώσει νωρίς, αλλά εξελίχθηκε σε θρίλερ στα τελευταία λεπτά. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού για πάνω από μια ώρα, με τον Ποντένσε να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση και να οδηγεί την ομάδα του με γκολ και δημιουργία. Μετά το 2-0, ωστόσο, όλα άλλαξαν. Η αποβολή του Μάνσα στο 73’ και το πέναλτι με το οποίο ο Μορόν μείωσε σε 2-1, έφεραν ένταση και πίεση στα τελευταία λεπτά, με τον Ολυμπιακό να αμύνεται μαζικά για να κρατήσει το προβάδισμά του.



Ο Άρης εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και πίεσε ασφυκτικά, χάνοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ισοφάριση, όμως οι Πειραιώτες άντεξαν ως το τέλος, με τον Τζολάκη και τον Ροντινέι να παίζουν καθοριστικό ρόλο στις καθυστερήσεις. Παρά την πίεση και το άγχος του φινάλε, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ κράτησε τους τρεις βαθμούς, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία. Μια νίκη που ήρθε με ιδρώτα, αλλά κρατά τον Ολυμπιακό σε τροχιά κορυφής, χάρη κυρίως στον μαγικό Ποντένσε που έκανε τη διαφορά.

Έτσι παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες

Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάχθηκε απέναντι στον Άρη με ίδιο σχήμα (4-2-3-1) και λογική όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ , ενώ η συνύπαρξη Ελ Καμπί και Ταρέμι στην αρχική σύνθεση δείχνει να καθιερώνεται. Ο Τζολάκης υπερασπίστηκε την εστία, με τους Κοστίνια και Μπρούνο στα άκρα της άμυνας και τους Ρέτσο και Μάνσα στο κέντρο αυτής. Στη μεσαία γραμμή οι Γκαρθία και Μουζακίτης αποτέλεσαν το δίδυμο των χαφ, ενώ στα άκρα κινήθηκαν οι Ποντένσε και Τσικίνιο. Στην κορυφή, ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι, με τον Ιρανό να έχει ρόλο κρυφού επιθετικού, πίσω από τον «φουνταριστό» Ελ Καμπί.

Για τον Άρη του Μανόλο Χιμένεθ, ο Αθανασιάδης υπερασπίστηκε την εστία, με τους Τεχέρο και Φατιγκά στα άκρα της άμυνας και τους Σούντμπεργκ - Άλβαρο στο κέντρο της. Στη μεσαία γραμμή, οι Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλος συγκρότησαν μια τριάδα, ενώ στα άκρα κινήθηκαν οι Σίστο και Γιένσεν για να στηρίξουν τον Μορόν στην κορυφή. Ένα σχήμα που στόχευε στη συνοχή και τις γρήγορες μεταβάσεις, απέναντι σε έναν πιο ποιοτικό αντίπαλο.

Τετ α τετ Μεντιλίμπαρ-Χιμένεθ/ INTIME

Το ματς

Οι δύο ομάδες κατέβηκαν για να παίξουν... ποδόσφαιρο και το παιχνίδι είχε πολλή ενέργεια και επιθετική δραστηριότητα και από τις δύο ομάδες, πάτησαν αντίπαλη περιοχή αμφότερες χωρίς όμως να καταγραφεί κάποια τελική στο πρώτο δεκάλεπτο. Η πρώτη μεγάλη φάση του ματς ήρθε από τους γηπεδούχους, ο Τσικίνιο βρήκε με κάθετη πάσα τον Ποντένσε στη δεξιά πλευρά της περιοχής, ο Πορτογάλος έκανε μία σέντρα-σουτ , ο Αθανασιάδης απέκρουσε και ο Ελ Καμπί πήρε την κεφαλιά στην επαναφορά, όμως έστειλε τη μπάλα άουτ σε σχεδόν κενή εστία.

Μουζακίτης και Γαλανόπουλος σε μονομαχία στη μεσαία γραμμής/EUROKINISSI

Τα επόμενα λεπτά ο ρυθμός έπεσε αισθητά. Ο Ολυμπιακός πήρες μέτρα στο γήπεδο, είχε κατοχή αλλά δεν μπορούσε να πατήσει περιοχή με τον Άρη να στέκεται άριστα ανασταλτικά. Ενώ απείλησε επιθετικά με Τεχέρο και Σίστο. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα και μεγάλες φάσεις με τον Άρη του Μανόλο Χιμένεθ να έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του στα πρώτα 45 λεπτά.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Άρης απείλησε με μία περίεργη φάση. Ο Τεχέρο έκανε το γύρισμα, ο Μάνσα έβαλε το κεφάλι του και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας της ομάδας του.

Η μπάλα στο δοκάρι μετά την απομάκρυνση του Μάνσα/EUROKINISSI

Στο 49ο λεπτό ο Ποντένσε έδωσε την λύση για τον Ολυμπιακό. Μια απομάκρυνση του Ελ Καμπί βρήκε τον Ποντένσε ο οποίος βρήκε ανοιχτό γήπεδο στην κόντρα επίθεση, κουβάλησε την μπάλα 30-35 μέτρα, έκοψε και σούταρε συρτά στην αριστερή γωνία του Αθανασιάδη για το 1-0. Το δεύτερο γκολ του Πορτογάλου την φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα μετά το ντεμπούτο του με τον Πανσερραϊκό.

Στο 59ο λεπτό Ποντένσε και Ταρέμι την έκρυψαν για το 2-0. Μία φάση που θύμισε το περιβόητο Ζιοβάννι- ΡΙβάλντο- Καστίγιο κόντρα στο ΠΑΟΚ το 2004, αναβίωσαν ο Πορτογάλος με τον Ιρανό. Μια σέντρα του Τσικίνιο ξεκίνησε την φάση, ωραία συνεργασία Ποντένσε-Ταρέμι, ο Ιρανός σκόραρε με δυνατό σουτ για το 2-0.

Στο 71' λεπτό ο Γκουστάβο Μάνσα έβαλε τον Άρη ξανά στο παιχνίδι καθώς έκανε πέναλτι πάνω στον Σούντμπεργκ (τράβηγμα) και αποβλήθηκε. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Λορέν Μορέν και μείωσε για τον Άρη σε 2-1. Ο Άρης με παίκτη παραπάνω πίεσε ,έψαξε το γκολ της ισοφάρισης με Παναγίδη και Αλφαρέλα χωρίς αποτέλεσμα και το 2-1 παρέμεινε μέχρι την λήξη στο Φάληρο. Ένα αποτέλεσμα που έστειλε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας ,έστω και προσωρινά, στο +2 από τον ΠΑΟΚ που αγωνίζεται αύριο (2/11) στις Σέρρες.

Λάθος και πέναλτι 2-1 Μορον pic.twitter.com/6vYWmpmwsm — Karaflodaimonas (@Karaflademon) November 1, 2025

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Άρης: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Φατιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Σίστο, Γιένσεν, Μορόν.