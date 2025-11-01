Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Πρώτη ήττα για Μπενίτεθ με... υπογραφή Λάμπρου

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο Πανθεσσαλικό με 1-0 από τον Βόλο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το «τριφύλλι» ήταν ανώτερο στο πρώτο ημίχρονο και σπατάλησε ευκαιρίες με το τσουβάλι, όμως ο Λάμπρου το τιμώρησε, δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάστηκε διπρόσωπη, στο δεύτερο ημίχρονο εμφάνισε τις παλιές της παθογένειες, απείλησε ελάχιστα και έχασε ακόμη τρεις πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για το πρωτάθλημα.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Βόλος προσπέρασε τον Παναθηναϊκό και πάτησε τετράδα, έχοντας πλέον 15 βαθμούς, ενώ αντίθετα το «τριφύλλι» παρέμεινε στην 6η θέση με 12 βαθμούς.

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ (9/11 21:00) στη Λεωφόρο στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής, ενώ ο Βόλος θα ταξιδέψει στην Αθήνα για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο (9/11 19:00) στο Περιστέρι.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός είχε σπουδαία ευκαιρία μόλις στο 8ο λεπτό για να ανοίξει το σκορ, όμως ο Τετέ την πέταξε στα «σκουπίδια». Ο Βραζιλιάνος είδε την μπάλα να στρώνεται μπροστά του, ύστερα από το αδύναμο διώξιμο της άμυνας του Βόλου, όμως το σουτ του από κοντινή απόσταση και κεντρική θέση πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Σιαμπάνη.

Οι «πράσινοι» είχαν την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς όμως να απειλούν την εστία των γηπεδούχων. Στο 23ο λεπτό, και κόντρα στη ροή του αγώνα, οι Θεσσαλοί άνοιξαν το σκορ με τον Λάμπρου. Ο Μύγας έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο μεσοεπιθετικός των γηπεδούχων νίκησε τον Κώτσιρα στον αέρα και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντραγκόφσκι.

Μετά το αρχικό «σοκ», το «τριφύλλι» ανέβασε την απόδοσή του, με στόχο να φτάσει άμεσα στην ισοφάριση, και είχε απίθανη χαμένη ευκαιρία με τον Τουμπά στο 33ο λεπτό. Ο Αλγερινός κεντρικός αμυντικός βρέθηκε «φάτσα» με την εστία, ύστερα από γύρισμα του Σφιντέρσκι, όμως έστειλε την μπάλα άουτ.

Με το «καλημέρα» στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με τον Σβιντέρσκι μόλις στο 46ο λεπτό, όμως ο Σιαμπάνης μπλόκαρε με σχετική ευκολία, το γυριστό σουτ του Πολωνού επιθετικού.

Ο Χουάν Φεράντο είδε την ομάδα του, να οπισθοχωρεί και τους πράσινους να παίρνουν «μέτρα» στον αγωνιστικό χώρο, με το «τριφύλλι» να εντείνει την πίεση του και να έχει νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία προκειμένου να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά το πλάσε του Τζούρισιτς μέσα από τη μικρή περιοχή (62') σταμάτησε πάνω στον Φορτούνα. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, μάλιστα, τέσσερα λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στη συνέχεια, ο Μπενίτεθ «ανακάτεψε την τράπουλα», αλλάζοντας σχηματισμό και περνώντας σε τριάδα στην άμυνα, με δύο επιθετικούς, τοποθετώντας τον Πάντοβιτς στο πλευρό του Σφιντέρσκι. Παρά τις αλλαγές του Ισπανού τεχνικού, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός και γνώρισε την ήττα.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι

Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μύγας, Λάμπρου, Τζόκα, Χουάνπι, Χάμουλιτς