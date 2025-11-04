Η απάντηση των ποδοσφαιριστών του Βόλου στον Σούντγκρεν: «Πλήττει την τιμή και την υπόληψή μας»

Οι αποκαλύψεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν για χειραγώγηση των αγώνων ανάμεσα σε Βόλο και Πανσερραϊκό για τα πλέι-άουτ ης Super League «ταρακούνησαν» την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Μετά την οργισμένη ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος, η οποία εγκαλεί τον Σούντγκρεν να αποδείξει στο δικαστήριο όσα ισχυρίστηκε, σειρά πήραν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Βόλου, οι οποίοι με ανακοίνωση τους στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ απάντησαν στον Σουηδό.

Η ανακοίνωση ήταν γραμμένη σε έντονο ύφος και αναφέρει πως οι ισχυρισμοί του Σουηδού πρώην ποδοσφαιριστή του Βόλου είναι ψευδείς και αναληθείς. Οι ποδοσφαιριστές, επίσης προσέθεσαν πως δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή, που τους προσέγγισε κάποιο φυσικό πρόσωπο, με σκοπό να χειραγωγήσουν έναν αγώνα και ανέφεραν πως επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμα τους, καθώς οι δηλώσεις του Σούντγκρεν θίγουν την τιμή και την υπόληψή τους.

Η ανακοίνωση των ποδοσφαιριστών του Βόλου

«Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνιστήκαμε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ. Λάβαμε γνώση για μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην συμπαίκτης μας Daniel Sundgren στα Μέσα της χώρας του, η οποία αναπαράχθηκε από ελληνικά Μέσα και η οποία μας προσβάλει κατάφωρα σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και σαν ανθρώπους.



Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι τα όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή και ότι ουδέποτε μας έχει προσεγγίσει οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό την χειραγώγηση ενός αγώνα. Οι ως άνω δηλώσεις του Daniel Sundgren πλήττουν την τιμή και την υπόληψη μας αφενός ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και αφετέρου ως ανθρώπους και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας».