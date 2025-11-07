Σούντγκρεν για τις δηλώσεις του: «Ζητώ συγγνώμη, ποτέ δεν υπήρξαν στημένα παιχνίδια στον Βόλο»

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν προσπάθησε να βάλει τέλος στη θύελλα που προκάλεσαν οι δηλώσεις του σε σουηδικό podcast, όπου είχε αφήσει να εννοηθεί πως υπήρχαν «περίεργα» παιχνίδια στα playout του Βόλου. Ο Σουηδός αμυντικός, μέσω ανακοίνωσης της θεσσαλικής ΠΑΕ, διευκρίνισε πως τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν και ότι ποτέ δεν είχε αποδείξεις ή συμμετοχή σε κάτι παράνομο. Τόνισε μάλιστα ότι κατά τη θητεία του στην ομάδα, ούτε εκείνος ούτε οι συμπαίκτες του δέχτηκαν ποτέ οδηγίες πέρα από το να παίζουν για τη νίκη.

Ο Σούντγκρεν εξέφρασε σεβασμό προς τον πρόεδρο, τον προπονητή και τους συμπαίκτες του, ζητώντας συγγνώμη αν προκάλεσε σύγχυση ή αρνητικές εντυπώσεις. «Δεν είχα πρόθεση να κατηγορήσω κανέναν, θέλω να αφήσω αυτό το θέμα πίσω μου», κατέληξε ο έμπειρος Σουηδός, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του.

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«Μετά την προσοχή που δόθηκε γύρω από την πρόσφατη συνέντευξή μου, θα ήθελα να διευκρινίσω τα λεγόμενα μου για να αποφύγω οποιαδήποτε παρεξήγηση, καθώς εκφράστηκα ανακριβώς και ενδέχεται να δημιούργησα λανθασμένες εντυπώσεις.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον Βόλο, ούτε εγώ ούτε κανένας από τους συμπαίκτες μου που ήταν παρόντες λάβαμε ποτέ καμία οδηγία πέρα ​​από το να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας σε κάθε αγώνα. Προφανώς, αν είχα άμεση απόδειξη για στημένο αγώνα, θα την είχα αναφέρει.

Ο προπονητής Γεωργιάδης είναι καλός άνθρωπος και επαγγελματίας που με στήριξε κατά τη διάρκεια της παραμονής μου και οι μόνες οδηγίες που μου έδωσε ήταν πάντα για το καλό της ομάδας μας. Ζητώ συγγνώμη αν οι δηλώσεις μου δημιούργησαν λανθασμένα κάποια αρνητική αντίληψη.

Υπήρχαν γενικές φήμες μεταξύ των οπαδών για τα αποτελέσματα αγώνων στο ελληνικό ποδόσφαιρο και η αναφορά μου σε τέτοιες συζητήσεις δεν είχε σκοπό να κατηγορήσει προσωπικά τον πρόεδρο ή τον προπονητή για στημένο αγώνα.

Αν τα λόγια μου δημιούργησαν οποιαδήποτε σύγχυση ή δυσφορία στον πρόεδρο, τον προπονητή, τους συμπαίκτες μου ή τον σύλλογο, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη.

Έχω απόλυτο σεβασμό για τον Πρόεδρο, το διοικητικό συμβούλιο, τον προπονητή και όλους όσους συνεργάστηκα, καθώς και τους οπαδούς του Βόλου, και ειλικρινά επιθυμώ να αφήσω αυτό το θέμα πίσω μου».

Η δήλωση του Ντάνιελ Σούντγκρεν στα αγγλικά:

«Following the attention around my recent interview, I would like to clarify my words to avoid any misunderstanding, as I expressed myself imprecisely and might have created wrong impressions.

During my time at Volos, neither I nor any of my teammates in my presence ever received any instruction other than to give our best in every match. Obviously, if I had a direct evidence of match fixing, I would have reported it.

Coach Georgiadis is a good person and a professional who supported me during my stay and the only instructions he gave me were always for the best of our team. I apologise if my statements mistakenly created any negative perception.

There were general rumours among fans about match results in Greek football and my reference to such talk was not meant to accuse the president or the coach personally for match-fixing.

If my words created any confusion or discomfort for the president, the coach, my teammates, or the club, I sincerely apologise.

I have full respect for the President, the board of directors, the coach and everyone I worked with, as well as the fans of Volos, and I sincerely wish to leave this matter behind».