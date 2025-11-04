Σούντγκρεν για ανακοίνωση Βόλου: «Δεν ξέρω για ποιο λόγο θα με μηνύσουν»

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν προκάλεσε αίσθηση με την μεγάλη αποκάλυψη που έκανε στο podcast «Lundh» στη Σουηδία, καταγγέλλοντας στημένους αγώνες την χρονιά που μας πέρασε (2024-2025) στην Stoiximan Super League. Η ΠΑΕ Βόλος έδρασε άμεσα βγάζοντας ανακοίνωση κατά του Σουηδού ποδοσφαιριστή, λέγοντας πως έχει ήδη υποβάλλει μήνυση κατά του. «Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Sundgren shame on you», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του ο Σούντγκρεν απάντησε και αυτός σε όσα γράφτηκαν τις τελευταίες ώρες και σε δήλωσή του στο «SVT Sport», ο άλλοτε παίκτης του Βόλου και του Άρη θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν φοβάται για τις όποιες επιπτώσεις μπορεί να έχουν οι δηλώσεις του.

«Ναι, εντάξει, θα με μηνύσουν. Δεν το ήξερα αυτό. Αλλά, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα με μηνύσουν. Νιώθω ότι το ποδόσφαιρο έρχεται πάντα πάνω απ' όλα. Παίζω και αγαπώ αυτό το άθλημα από τότε που ήμουν πέντε χρονών. Το μόνο που είπα ήταν η αλήθεια. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει να με μηνύσει γι' αυτό, τότε μπορεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο 34χρονος αμυντικός.

Αυτά τα ματς αναφέρει ο Σούντγκρεν ότι στήθηκαν

Ο Σουηδός αμυντικός αναφέρθηκε σε παιχνίδια που έγιναν στα playout της περσινής Super League. Συγκεκριμένα στις 28 Απριλίου, ο Βόλος υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό για την 5η αγωνιστική των Playouts, με τους Θεσσαλούς να πραγματοποιούν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τους μέσα στη σεζόν και να επικρατούν με χαρακτηριστική ευκολία με σκορ 3-0 πετυχαίνοντας την τρίτη διαδοχική νίκη τους (3 νίκες – 2 ισοπαλίες στο μίνι πρωτάθλημα) και να διατηρούν την απόσταση ασφαλείας των 5 πόντων από την προτελευταία Athens Kallithea. Οι βολιώτες είχαν ανοίξει το σκορ στο 35ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κόντε και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους βρήκε δεύτερη φορά δίχτυα, με γκολ του Καλογερόπουλου, ενώ στο 54′ με το τέρμα του Νάτσο Χιλ γράψανε το τελικό 3-0 φτάνοντας τους Σερραίους στον βαθμολογικό πίνακα.

Στις 5 Μαϊου ήταν σειρά των Σερραίων να υποδεχτούν τους Βολιώτες. Τα «λιοντάρια» επικράτησαν με 3-0 του Βόλου και έφτασαν τους 36 βαθμούς, αφήνοντας στους 33 την ομάδα του Βόλου, με την Athens Kallithea να έχει 29. Μάλιστα στην συγκεκριμένη αναμέτρηση οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες μόλις από το 24' με τον Κάτσικα να δέχεται δύο κίτρινες μία στο 21' και δεύτερη στο 24'. Τα γκολ της αναμέτρησης πέτυχαν οι Μπετανκόρ (38’), Γκαλβάν (70’) και Ομεονγκά (77’). Με αυτή την ήττα ο Βόλος βρέθηκε στο -3 από τα «λιοντάρια» και στο +4 από την ζώνη του υποβιβασμού και την Athens Kallithea.