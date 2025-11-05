Μήνυση Πανσερραϊκού στον Σούντγκρεν για δηλώσεις περί στημένων αγώνων

Σάλος έχει προκληθεί στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν σε σουηδικό podcast, όπου υποστήριξε ότι υπήρξαν στημένοι αγώνες Βόλου και Πανσερραϊκού στα playout της Stoiximan Super League την περίοδο 2024/25.Οι δηλώσεις του Σουηδού αμυντικού προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τον Πανσερραϊκό, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και προτίθεται να κινηθεί νομικά με αγωγή, χαρακτηρίζοντας τα λεγόμενα του Σούντγκρεν «καφενειακού τύπου».



Ο ίδιος ο 34χρονος ποδοσφαιριστής, που έχει αγωνιστεί τόσο στον Βόλο όσο και στον Άρη, δήλωσε στο «SVT Sport» ότι δεν ανησυχεί για τις πιθανές νομικές συνέπειες των λόγων του, τονίζοντας ότι απλώς μίλησε την αλήθεια και ότι η αγάπη του για το ποδόσφαιρο είναι πάνω από όλα. «Αν κάποιος θέλει να με μηνύσει, ας το κάνει», σχολίασε με ψυχραιμία.



Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί νομικά, ενώ ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις για το επίπεδο των καταγγελιών στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τη σχέση παικτών και συλλόγων απέναντι σε ευαίσθητα ζητήματα όπως οι στημένοι αγώνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

“Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός σεβόμενη την ιστορία της και όλα όσα πρεσβεύει ως σύλλογος και κινούμενη πάντα θεσμικά, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και προτίθεται να κατάθεση και αγωγή κατά του επαγγελματία ποδοσφαιριστή κ. Ντανιέλ Σούντγκρεν, μετά τις καφενειακου τύπου δηλώσεις σε μέσο της πατρίδας του”.



