Μπέος: «Δεν δεχόμαστε τη συγγνώμη του Σούντγκρεν - Η υπόθεση θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη»

Η υπόθεση Σούντγκρεν συνεχίζει να ταράζει τα νερά στον Βόλο. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, Ντάνιελ Σούντγκρεν, αποκάλυψε πρόσφατα σε σουηδικό podcast περιστατικά στημένων αγώνων στα playout της σεζόν 2024/25, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος δεν συμμετείχε σε τίποτα και ότι τα γεγονότα του προκάλεσαν κρίσεις πανικού. Παρά την προσπάθεια του Σουηδού να ξεκαθαρίσει πως δεν είχε πρόθεση να θίξει κανέναν και να ζητήσει συγγνώμη για τυχόν παρερμηνείες, η ΠΑΕ Βόλος δεν δείχνει διάθεση συμβιβασμού.



Ο πρόεδρος Αχιλλέας Μπέος, με δηλώσεις του, τόνισε πως η ομάδα δεν αποδέχεται τη συγγνώμη και θα αφήσει τη Δικαιοσύνη να αποδώσει πλήρως τις ευθύνες. «Εμείς είμαστε Ελληνες και περήφανοι, δεν είμαστε… Σουηδοί», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Σούντγκρεν και στους φιλάθλους της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Επειτα από το θόρυβο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες, λάβαμε μέσω email μία δημόσια συγγνώμη από τον πρώην ποδοσφαιριστή μας, Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Ως πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος, δηλώνω ότι δεν δεχόμαστε τη συγγνώμη του. Αντίθετα θα συνεργαστούμε με την Ελληνική Δικαιοσύνη, με την ελπίδα ότι θα διαλευκανθεί πλήρως το όλο θέμα, ώστε να μάθουμε και εμείς αλλά και όλη η φίλαθλη Ελλάδα για ποιο σκοπό και από που ορμώμενος, επιχείρησε να συκοφαντήσει την ομάδα του Βόλου.

Κλείνοντας θα ήθελα προσωπικά να στείλω ένα μήνυμα στον Σούντγκρεν: Εμείς είμαστε Ελληνες και περήφανοι, Δεν είμαστε… Σουηδοί».