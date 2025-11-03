Βόλος για Σούντγκρεν: «Ψευδείς και ανυπόστατες οι δηλώσεις»

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν περί «στημένων αγώνων» στα playouts της περσινής Stoiximan Super League, με την ΠΑΕ Βόλος να απαντά άμεσα και να ανακοινώνει πως έχει ήδη κινηθεί νομικά εναντίον του Σουηδού ποδοσφαιριστή.

Ο πρώην παίκτης του Άρη μιλώντας στο σουηδικό podcast «Lundh» προχώρησε σε σοβαρούς ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «στημένα ματς» στα παιχνίδια του ΝΠΣ Βόλου τη σεζόν 2024/25.

Η βολιώτικη ΠΑΕ, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και υπογράμμισε πως έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος του Σούντγκρεν για τις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βόλου

«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Sundgren shame on you».