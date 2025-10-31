Μπενίτεθ: «Φυσιολογικά το παιχνίδι κινείται γύρω από τον Τσιριβέγια - Αναλύουμε κάθε αντίπαλο»

Με το απόλυτο των νικών (2/2) να συνοδεύει το ξεκίνημά του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ προετοιμάζεται για την τρίτη του «αποστολή» με τους «πράσινους», το απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Ο Ισπανός τεχνικός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της COSMOTE ΤV ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (1/1, 18:00) στο Πανθεσσαλικό.

Ο Μπενίτεθ ξεκαθάρισε τη φιλοσοφία του, τονίζοντας ότι, παρόλο που η ανάλυση κάθε αντιπάλου είναι σημαντική, η «προτεραιότητα είναι να δουλέψουμε τη δική μας ομάδα».

Σχετικά με τον πρόσφατο αγώνα Κυπέλλου, ο 65χρονος τεχνικός δήλωσε χαρούμενος που δόθηκαν ευκαιρίες και σε άλλους ποδοσφαιριστές, ωστόσο σημείωσε ότι δεν μπορεί να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση όλων των παικτών του από ένα μόνο παιχνίδι.

Τέλος στάθηκε και στον Πέδρο Τσιριβέγια, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν μέσο που «κρατάει καλά την μπάλα», αλλά έσπευσε να διευκρινίσει ότι επιθυμεί να έχει διαθέσιμες και άλλες επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση στο ρόστερ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός:

Καθίσατε για δεύτερο φορά στον πάγκο της ομάδας σε ματς Κυπέλλου κόντρα στον Ατρόμητο, σ’ ένα ματς που επιλέξαμε να αλλάξετε πολλά πράγματα και να δείτε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Αρχίζετε σιγά –σιγά να αντιλαμβάνεστε την ποιότητα της ομάδας και το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιους ποδοσφαιριστές από εδώ και στο εξής;

«Ναι, και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό, γιατί δώσαμε την ευκαιρία στον καθένα. Είναι καλό για εμένα, για εμάς, να γνωρίσουμε τους παίκτες σε ένα παιχνίδια μιας διοργάνωσης. Στην πραγματικότητα όμως, είναι πολύ νωρίς. Ένα παιχνίδι δεν είναι αρκετό. Οπότε χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, ωστόσο, τουλάχιστον μπορούσαμε να δούμε την επιθυμία, την αφοσίωση και αυτό είναι το πιο βασικό να ξέρω, για να γνωρίσω καλύτερα τον καθένα σε ανταγωνιστικά παιχνίδια».

Φαίνεται στα παιχνίδια που καθίσατε στον πάγκο, δια γυμνού οφθαλμού, ότι στο μυαλό σας ένας από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές για να κάνει η ομάδα αυτό που θέλετε στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο Πέδρο Τσιριβέγια. Είναι έτσι;

«Είναι γεγονός πως είναι ένας μέσος που κρατάει τη μπάλα, φυσιολογικά το παιχνίδι κινείται γύρω του. Μπορούμε να παίξουμε και με άλλους παίκτες σ’ αυτή τη θέση, αλλά στο ξεκίνημα είναι εύκολο για εμάς, γιατί γνωρίζει ακριβώς τι ζητάμε. Τα ισπανικά μου είναι… λίγο πιο καλά από τα ελληνικά μου, οπότε είναι ένα ζήτημα να μπορώ να επικοινωνώ με αυτόν. Θα κοιτάξω όμως και άλλες επιλογές για να είμαστε σίγουροι ότι σε κάθε περίπτωση μπορoύν ν’ αγωνιστούν κι άλλοι στην ίδια θέση».

Επόμενος αντίπαλος είναι ο Βόλος, τον οποίο δεν γνωρίζουμε αν έχετε αναλύσει ήδη ενδελεχώς. Μια ομάδα που παίζει καλά, έχει αποσπάσει κάποια καλά αποτελέσματα και είναι αρκετά επικίνδυνη αν βρει χώρους. Πώς περιμένετε αυτό το παιχνίδι;

«Μίλησα με τους αναλυτές και μου είπαν τον τρόπο που αγωνίζεται. Αλλά σήμερα (σ.σ. προχθές) περάσαμε κάποιο χρόνο βλέποντας και αναλύοντας αυτά που κάναμε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω πως είναι πιο σημαντικό για εμάς να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ομάδα μας και παράλληλα να έχουμε το μυαλό μας και στον αντίπαλο. Η προτεραιότητα τώρα, είναι να επικεντρωθούμε στην ομάδα μας. Το ξέρουμε και δουλεύουμε πάνω στον αντίπαλο, αλλά πρώτα απ’ όλα αναλύσαμε στο παιχνίδι που κάναμε στον πρώτο και στο δεύτερο αγώνα».

Στην αναμέτρηση του Βόλου ο Παναθηναϊκός θα έχει μάλλον περισσότερους από επτά χιλιάδες οπαδούς. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας μιλήσατε για την ένωση ανάμεσα στην ομάδα και τους φιλάθλους της. Τι σημαίνει αυτό για εσάς;

«Προφανώς γνωρίζουμε ότι είμαστε σ’ έναν τεράστιο σύλλογο και έχουμε πολλούς οπαδούς από πίσω μας. Είναι πάντα σημαντικό να “γεμίζουμε” τους φιλάθλους για να υποστηρίζουν την ομάδα. Οπότε αυτό που λέω στους ποδοσφαιριστές μου, είναι πως πρέπει να δίνουμε τα πάντα και μετά οι οπαδοί ας παραπονιούνται αν κάναμε κάτι καλά ή όχι. Όχι όμως για το ότι δεν δώσαμε τα πάντα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό για εμάς να είμαστε σίγουροι πως κάθε ποδοσφαιριστής θα δώσει τα πάντα και οι φίλαθλοι θα το καταλάβουν αυτό».