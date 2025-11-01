Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός Βόλος Super League 1

Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βόλο για τη Stoiximan Super League

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της αναμ΄΄έτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βόλο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα, Σάββατο (1/11,18:00), εκτός έδρας τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο προπονητής των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα απουσιών, καθώς έξι ποδοσφαιριστές τέθηκαν εκτός. Συγκεκριμένα δεν ακολούθησαν την αποστολή οι Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς, Μπόκος, Καλάμπρια και Σάντσες.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι

Στον πάγκο: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Σιώπης, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Μπρέγκου, Νίκας, Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς

Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μύγας, Λάμπρου, Τζόκα, Χουάνπι, Χάμουλιτς

Στον πάγκο: Γραμματικάκης, Κύρκος, Τριανταφύλλου, Γροσδής, Μπουζούκης, Ασεχνούν, Μακνί, Πίντσι, Προύντζος, Τασιούρας, Βαϊνόπουλος, Λαγωνίδης

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει την πλήρη στήριξη του κόσμου του, καθώς εξασφάλισε 7.000 εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Δείτε την αναμέτρηση ζωντανά στο Athletiko

Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός Βόλος Super League 1

