Live το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη (20:00, 1/11) με στόχο να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και να μείνει κοντά στον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από δύο πειστικές νίκες απέναντι σε ΑΕΚ και Βόλο και θέλουν άλλη μία επιτυχία για να πάνε με ανεβασμένη ψυχολογία στο κρίσιμο ματς της Τρίτης με την Αϊντχόφεν για το Champions League.



Ο Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στον Έσε, που έχει ενοχλήσεις, ούτε στον Ορτέγκα, ο οποίος προφυλάσσεται ενόψει Ευρώπης. Αντίθετα, επιστρέφει ο Ζέλσον Μάρτινς. Από την πλευρά του, ο Άρης μετρά τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη και καλείται να ξεπεράσει έναν πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας στο Φάληρο, απέναντι σε έναν φορμαρισμένο Ολυμπιακό που δείχνει να πατάει γκάζι.

Live το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στο Athletiko.gr