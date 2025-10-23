«Daily Mail»: Ο Ράφα Μπενίτεθ σπάει τα κοντέρ με Παναθηναϊκό - Το πιο «χρυσό» συμβόλαιο στην Ελλάδα

Η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα δεν περνά απαρατήρητη ούτε στο εξωτερικό και πόσο μάλλον στην Αγγλία που ο Μπενίτεθ είχε σημαντική παρουσία. Η «Daily Mail» αφιέρωσε το βασικό της θέμα στον Ισπανό τεχνικό, υπογραμμίζοντας ότι το ηγεμονικό συμβόλαιο που συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο 65χρονος επιστρέφει στους πάγκους μετά από σχεδόν δύο χρόνια, έτοιμος να ξεκινήσει τη 17η προπονητική του αποστολή. Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει πως ο Γιάννης Αλαφούζος έκλεισε τη συμφωνία στο Λονδίνο, με απολαβές που αγγίζουν τις 3,5 εκατομμύρια λίρες ετησίως.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Daily Mail»:

«Η 19μηνη αναμονή του Ράφα Μπενίτεθ για μια θέση προπονητή πλησιάζει στο τέλος της, με τον Ισπανό να πρόκειται να αναλάβει την 17η δουλειά του.



Ο 65χρονος είναι άνεργος από τότε που απολύθηκε από τη Θέλτα Βίγκο στις 12 Μαρτίου 2024, μετά από μόλις πέντε νίκες σε 28 αγώνες στη LaLiga - αφήνοντας τον σύλλογο δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ωστόσο, η επόμενη απόδρασή του ως προπονητής θα τον δει να προπονεί σε ένα πρωτάθλημα που θα είναι καινούργιο για αυτόν.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα, ο Μπενίτεθ πρόκειται να γίνει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού με διετές συμβόλαιο.

Οι Έλληνες «γίγαντες» βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην έβδομη θέση της Super League Ελλάδας σε πρωτάθλημα με 14 ομάδες με εννέα βαθμούς μετά από έξι αγώνες - οκτώ βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, αλλά με έναν αγώνα λιγότερο. Η ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf προσθέτει ότι το συμβόλαιο αναμένεται να είναι ρεκόρ στην Ελλάδα μετά από διαπραγματεύσεις στο Λονδίνο την Κυριακή το βράδυ με τον πρόεδρο του συλλόγου, Γιάννη Αλαφούζο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κερδίζει 3,47 εκατομμύρια λίρες ετησίως στον Παναθηναϊκό, γεγονός που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία της Ελλάδας».