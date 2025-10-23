Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ - Με ποια ομάδα θα κάνει το ντεμπούτο του

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει φτάσει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, έτοιμος να προχωρήσει τις διαδικασίες και να προετοιμαστεί με τους παίκτες του για το ντεμπούτο του, απέναντι στον Αστέρα AKTOR, την Κυριακή 26/10.



Ο τεχνικός θα παρουσιαστεί επίσημα το Σάββατο 25/10, ενώ αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται στην Ολλανδία, για τον αγώνα της τρίτης αγωνιστικής του Europa League, με την Φέγενορντ. Οι «πράσινοι» είναι στη 12η θέση του ομίλου τους, με τρεις βαθμούς σε δύο ματς.



Θυμίζουμε ότι ο Μπενίτεθ στο παρελθόν είχε αναλάβει την ηγεσία της Λίβερπουλ όπως επίσης και της Ρεάλ. Πλέον βρίσκεται στην Ελλάδα, έχοντας παρακολουθήσει τους αγώνες του «τριφυλλιού» και γνωρίζοντας το αγωνιστικό επίπεδο της ομάδας, το επίπεδο του ρόστερ αλλά και όλα όσα θα πρέπει να κάνει στη θητεία του.



Μαζί του ήρθε και το τεχνικό του επιτελείο, που αποτελείται από τους: Πάκο ντε Μιγκέλ (βοηθός), Αντόνιο Γκόμες (γυμναστής φυσικής κατάστασης), Χοακίν Βαλέριο (προπονητής τερματοφυλάκων) και Ζεσούς Γκαρθία Βαγιέχο (αναλυτής αγώνων). Όλο το team έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες να αναλύει την αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού και να προσαρμόζει το πλάνο του.



Οι «πράσινοι» θα ολοκληρώσουν τον αγώνα με την Φέγενορντ σήμερα, Πέμπτη 23/10 (22:00), κι έπειτα την Παρασκευή 24/10 θα επιστρέψουν στην Αθήνα.