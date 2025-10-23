Οριστικά στις 10 το βράδυ το Φέγενορντ-Παναθηναϊκός

Όπως ενημέρωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/10) η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η αναμέτρηση με την Φέγενορντ στο «De Kuip» που ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα στις 19:45, άλλαξε ώρα και ορίστηκε για τις 17:30 (ώρα Ελλάδας), λόγω πρόβλεψης για έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ μετά τις 19:00 το απόγευμα.



Ωστόσο, το πρωί της Πέμπτης (23/10), ο αγώνας τέθηκε ξαφνικά σε κίνδυνο. Η καταιγίδα Μπέντζαμιν έφτασε στην Ολλανδία νωρίτερα από το αρχικά αναμενόμενο με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί έκτακτη συνάντηση στο Ρότερνταμ, σχετικά με το μέλλον της αναμέτρησης.



Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, η διοίκηση του σταδίου, ο δήμος, η αστυνομία, η περιοχή ασφαλείας και οι μετεωρολόγοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αναβολή του αγώνα όπου ήταν προγραμματισμένος για τις 17:30 δεν μπορεί να διεξαχθεί τη συγκεκριμένη ώρα. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων μεταξύ αυτών των μερών, η ασφάλεια των οπαδών ήταν ύψιστης σημασίας.

Οι ολλανδικές αρχές έστειλαν αναφορά ότι η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, μπορεί να λάβει χώρα στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Η οριστική απόφαση, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Παναθηναϊκού είναι πως το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά στις 22:00 Ελλάδας.