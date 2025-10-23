Η συγκινητική κληρονομιά του Τζορτζ Μπάλντοκ: Όλη η περιουσία στον μικρό του γιο με μία προϋπόθεση

Η είδηση για τον ξαφνικό χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ είχε σκορπίσει θλίψη σε ολόκληρη την αθλητική κοινότητα. Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής βρέθηκε νεκρός τον Οκτώβριο του 2024 στο σπίτι του στη Γλυφάδα, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγο και τον μικρό του γιο, Μπρόντι. Παρότι δεν είχε προλάβει να συντάξει διαθήκη, οι αρχές ολοκλήρωσαν τη διαδικασία καταγραφής της περιουσίας του, η οποία αποτιμήθηκε σε περίπου 4 εκατομμύρια λίρες.



Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, το σύνολο της περιουσίας μεταβιβάζεται στον γιο του, με προσωρινή διαχείριση από τη μητέρα του έως ότου εκείνος κλείσει τα 18 του χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το συμφέρον του παιδιού.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μια φυσική εξέλιξη, καθώς χωρίς διαθήκη, η νομοθεσία προβλέπει πως η κληρονομιά περνά στον πλησιέστερο συγγενή. Παρ’ όλο που η απώλεια του Μπάλντοκ παραμένει βαθιά τραγική, η κίνηση αυτή αφήνει μια αίσθηση ελπίδας: ο μικρός Μπρόντι θα έχει, όταν μεγαλώσει, τη δυνατότητα να στηριχθεί στην παρακαταθήκη που του άφησε ο πατέρας του, όχι μόνο υλικά αλλά και συναισθηματικά , ως μια μόνιμη υπενθύμιση της παρουσίας και της αγάπης του.