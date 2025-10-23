Παναθηναϊκός: Το νέο χρονοδιαγράμμα για το γήπεδο στον Βοτανικό

Με βάση τον ρυθμό που εξελίσσονται οι εργασίες στον ευρύτερο χώρο του Βοτανικού, το νέο γήπεδο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, αλλά και των τμημάτων του Ερασιτέχνη με την «Διπλή Ανάπλαση», αναμένεται να είναι έτοιμα στις αρχές του 2027. Κάτι τέτοιο επεσήμανε εκ νέου ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, του κορυφαίου συνεδρίου για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαίωσε πως οι εργασίες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και η Διπλή Ανάπλαση αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026.

Eurokinissi

Η Διπλή Ανάπλαση προχωράει εξαιρετικά καλά. Στη μία πλευρά του γηπέδου χτίζεται ο πρώτος όροφος», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων, προσθέτοντας παράλληλα πως τα υπόλοιπα έργα «καλλωπισμού» της περιοχής που λαμβάνουν χώρα συγχρόνως θα είναι έτοιμα μέχρι την πάροδο του επόμενου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δήμου μαζεύτηκαν από την περιοχή περίπου 150.000 τόνοι σκουπιδιών από την παράνομη χωματερή που υπήρχε και λυμαινόταν τον χώρο.

Ερωτηθείς σχετικά για το νέο γήπεδο ο Χάρης Δούκας ανέφερε: «Πλέον το μόνο ερώτημα δεν είναι είναι το αν θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις αλλά το πότε», διαμηνύοντας ότι η όποια παρέμβαση κατεδάφισης του «Απόστολος Νικολαΐδης», της ιστορικής έδρας του «τριφυλλιού», θα γίνει μόνο όταν το νέο γήπεδο παραδοθεί στον Παναθηναϊκό και είναι έτοιμο προς χρήση.

Όπως είναι πλέον διακριτό κι από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που βγαίνουν στην δημοσιότητα, στο εργοτάξιο της ποδοσφαιρικής αρένας του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, τα πάντα προχωρούν με πολύ σταθερό ρυθμό. «Έπεσε» η πρώτη πλάκα για το κυρίως γήπεδο, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να «σηκώνονται» οι κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα του γηπέδου. Ως εκ τούτου το «όνειρο» παίρνει σάρκα και οστά και το νέο, υπερσύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού γίνεται πραγματικότητα!