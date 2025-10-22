Φαν Πέρσι: «Προτεραιότητα ο Παναθηναϊκός - Πρέπει να κερδίσουμε πάση θυσία»

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του για το Europa League και αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (23/10, 19:45) τη Φέγενορντ στην έδρα της για την τρίτη αγωνιστική της League Phase.

Ο προπονητής της ομάδας από το Ρότερνταμ μίλησε στη συνέντευξη τύπου λίγες ώρες πριν την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης και υπογράμμισε πως η ομάδα του πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, μετά και τις δύο ήττες που έχει στο Europa League. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απουσίες και τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζει το ρόστερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρόμπιν Φαν Πέρσι

Για το αν έχει στο μυαλό του το ντέρμπι με την Αϊντχόφεν που ακολουθεί: «Καθόλου! Αύριο είναι παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Δύο ματς, μηδέν βαθμοί — δεν είναι αρκετό. Δεν ασχολούμαστε με την Κυριακή, αλλά με την Πέμπτη. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Ελπίζαμε ότι ο Τίμπερ θα μπορούσε να είναι μαζί μας — προπονήθηκε πλήρως, αλλά εξακολουθεί να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Ο Γουατανάμπε, αντίθετα, είναι διαθέσιμος. Αν θα ξεκινήσει βασικός; Αυτό θα το δείτε αύριο».

Για την κατάσταση του Γουατανάμπε: «Ο Γουατανάμπε είναι πλήρως διαθέσιμος και δεν έχει πλέον κανένα πρόβλημα. Από ιατρικής και φυσικής πλευράς έχει πάρει το πράσινο φως, και αυτό είναι εξαιρετικό. Επέστρεψε πολύ κουρασμένος, είχε κράμπες και μυϊκούς πόνους. Το περασμένο Σαββατοκύριακο θα ήταν πολύ νωρίς για να παίξει. Είναι έμπειρος παίκτης. Όταν σου λέει ο ίδιος ότι δεν είναι σίγουρος αν μπορεί να παίξει, το ακούς. Από χθες όμως δήλωσε ότι αισθάνεται πολύ καλά και σήμερα ολοκλήρωσε χωρίς πρόβλημα την προπόνηση. Αυτό είναι υπέροχο».

Για το εάν θα είναι βασικός: «Αυτό που ισχύει για εκείνον, ισχύει για κάθε παίκτη. Αν χάσεις ένα ή περισσότερα παιχνίδια, το τρένο συνεχίζει να προχωρά. Άλλοι παίκτες τα έχουν πάει πολύ καλά. Από αυτή την άποψη δεν μπορώ να πω αν θα ξεκινήσει, αλλά από φυσικής κατάστασης άποψη, μπορεί να το κάνει».

Εκτός από τον Φαν Πέρσι, στη συνέντευξη τύπου μίλησε και ο ποδοσφαιριστής της Φέγενορντ, Χάις Σμαλ, ο οποίος δήλωσε:

Για το ότι μπορεί να αγωνιστεί σε αρκετές θέσεις: «Στην πραγματικότητα δεν είναι και κάτι σπουδαίο. Δεν είμαι ο μόνος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε διαφορετικές θέσεις. Φυσικά έχεις μια προτιμώμενη θέση, αλλά όσο βρίσκομαι μέσα στις γραμμές του γηπέδου, είμαι ικανοποιημένος. Μπορείς να ερμηνεύσεις τη θέση του αριστερού μπακ με πολλούς τρόπους — δεν υπάρχει σωστό ή λάθος».

Για το πώς προσεγγίζει το αυριανό ματς, μετά τις δύο ήττες της ομάδας του στην League Phase: «Δεν βλέπω αυτόν τον αγώνα διαφορετικά από τους δύο προηγούμενους. Φυσικά θα ήταν ωραίο να πάρουμε τους πρώτους τρεις βαθμούς. Πηγαίνουμε καλά στο Πρωτάθλημα και ελπίζουμε ότι μπορούμε να το συνεχίσουμε και στην Ευρώπη».

Για το γιατί η Φέγενορντ έχει 0 βαθμούς: «Νομίζω ότι κόντρα στη Μπράγκα δεν παρουσιαστήκαμε πολύ καλοί, αλλά θεωρώ άτυχο το γεγονός ότι χάσαμε εκεί. Με την Άστον Βίλα κάναμε καλό παιχνίδι, όμως τιμωρηθήκαμε στις κρίσιμες στιγμές. Δεν μπορώ να βάλω το δάχτυλο σε ένα συγκεκριμένο σημείο που να εξηγεί τη διαφορά με το Πρωτάθλημα. Ίσως να σκοράρουμε πιο δύσκολα».