Το post του Τζιμπρίλ Σισέ για Μπενίτεθ και Παναθηναϊκό: «Φέρε το κλαμπ μας εκεί που ανήκει» (pic)

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με τον Τζιμπρίλ Σισέ, που τον είχε προπονητή στη Λίβερπουλ, να τον καλωσορίζει θερμά και να του ζητά να επαναφέρει το «τριφύλλι» εκεί που ανήκει.

Η αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο του Παναθηναϊκού συνοδεύεται από υψηλές προσδοκίες, με τον 65χρονο Ισπανό τεχνικό να αναλαμβάνει την προσπάθεια για επιστροφή στις επιτυχίες. Ο Σισέ, αναπολώντας την κοινή τους πορεία στη Λίβερπουλ και το θρυλικό Champions League του 2005, έστειλε το δικό του μήνυμα: Καλή τύχη στον πρώην προπονητή του και να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Γάλλος επιθετικός, που παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους παίκτες στην ιστορία των «πρασίνων», δεν κρύβει ποτέ την αγάπη του για τον σύλλογο και τον κόσμο του. Ακόμα και μετά το τέλος της καριέρας του, αναφέρεται πάντα με τα καλύτερα λόγια για το «τριφύλλι».

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων από τον Μπενίτεθ, ο Σισέ ευχήθηκε στον Ισπανό τεχνικό καλή επιτυχία και του ζήτησε να φέρει ξανά τον Παναθηναϊκό εκεί που ανήκει, με το μήνυμα του να αποθεώνεται άμεσα από τους φίλους του συλλόγου.