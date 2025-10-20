Ράφα Μπενίτεθ: Με ποιους Έλληνες παίκτες έχει συνεργαστεί - Ποιον θα βρει ως αντίπαλο στo πρωτάθλημα

Ο Ράφα Μπενίτεθ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και θα αναλάβει χρέη προπονητή. Στο παρελθόν, ο Ισπανός κόουτς έχει προπονήσει σωρεία από σούπερ σταρ του αθλήματος, έχοντας στο παλμαρέ του πλήθος τίτλων. Ποιοι είναι οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει καθοδηγήσει και ποιοι είναι μερικοί από τους λαμπερούς αστέρες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που έχει προπονήσει.

Ο Σωτήρης Κυργιάκος, βασικός στη Λίβερπουλ

Επί Μπενίτεθ, η Λίβερπουλ παρουσίασε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά σύνολα των τελευταίων ετών. Η επιτυχία του Ισπανού προπονητή στην ομάδα ήταν μεγάλη. Το 2005, ο κόουτς Μπενίτεθ έφερε στους «ρεντς» το πρώτο Champions League μετά από το 1984.

Τέσσερα χρόνια μετά το έπος της Κωνσταντινούπολης, ο Σωτήρης Κυριάκος έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που μεταγράφηκε στη Λίβερπουλ. Η ομάδα του Μπενίτεθ πλήρωσε 3 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ προκειμένου ο «γίγαντας» μπακ να φτάσει στο Μέρσεϊσαίντ.

Ο Κυργιάκος συμπλήρωσε επί Μπενίτεθ 21 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και μία ασσίστ. Παρέμεινε στο σύλλογο και μετά την αποχώρηση του Ισπανού τεχνικού (συνεργάστηκε με τον Μπενίτεθ μόνο για μία χρονιά) και συνολικά στην καριέρα του στους «κόκκινους» είχε 49 συμμετοχές και 3 γκολ.

Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού θα αντιμετωπίσει τον Σωτήρη Κυργιάκο ως αντίπαλος των «πρασίνων» στο πρωτάθλημα της Super League 1. Ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ έχει στελεχώσει με την παρουσία του το ποδοσφαιρικό τμήμα της Κηφισιάς.

Ο Τάσος Δουβίκας

Εκτός από τον Σωτήρη Κυριάκο, πρώην παίκτης του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού ήταν και ο Τάσος Δουβίκας. Ο 26χρονος επιθετικός συνεργάστηκε με τον Μπενίτεθ στη Θέλτα Βίγκο της Ισπανίας για μία σεζόν, καταγράφοντας υπό τις οδηγίες του Ισπανού 29 συμμετοχές, 10 γκολ και δύο ασίστ.

Έφτασε στο Βίγκο, μετά από μεταγραφή αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ το 2023, που έφυγε από την Ουτρέχτη. Συνολικά στη Θέλτα σημείωσε 18 γκολ και 4 ασίστ σε 58 παιχνίδια.

OFICIAL:

Anastasios Douvikas pasa del FC Utrecht por 12 millones de euros al RC Celta de Vigo.

Firma hasta el 2028. pic.twitter.com/pBomGSMue5 — Tiempo Fuera 45 (@tiempofuera45) August 28, 2023

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει προπονήσει συνολικά 579 ποδοσφαιριστές, ανάμεσα τους ένα πλήθος σταρ. Όσο βρισκόταν στη Λίβερπουλ, καθοδηγούσε τους «ρεντς» του αρχηγού Στίβεν Τζέραρντ, ενώ το πέρασμα του από τη Ρεάλ τον έφερε σε θέση να προπονήσει τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Καρίμ Μπενζεμά και Λούκα Μόντριτς.



