Παναθηναϊκός: Πότε αναμένεται η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα

Ο Ράφα Μπενίτεθ έστειλε το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο στον Παναθηναϊκό και είναι οριστικά ο νέος προπονητής των «πρασίνων». Αυτό που δεν είχε αποσαφηνιστεί σε πρώτη φάση, αλλά φαίνεται ότι διευθετήθηκε, είναι η μέρα άφιξης του Ισπανού στην Ελλάδα.

Αυτό αναμένεται να γίνει το απόγευμα της προσεχούς Πέμπτης (23/10), όταν οι «πράσινοι» θα βρίσκονται στην Ολλανδία για την εκτός έδρας αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League απέναντι στην Φέγενορντ. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, ο Μπενίτεθ την Πέμπτη (23/10) θα συναντηθεί με τον Γιάννη Αλαφούζο, με σκοπό να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες του «deal» (στο οποίο υπάρχουν ήδη οι υπογραφές τους), προκειμένου να επισφραγιστεί η συμφωνία και να παρακολουθήσουν μαζί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ολλανδική ομάδα.

Πάντως, δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι το ντεμπούτο του πολύπειρου τεχνικού στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή (26/10) στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR. Αυτό διότι η ομάδα θα κάνει προπόνηση - αποθεραπεία την Παρασκευή (24/10) στην Ολλανδία και στην συνέχεια θα επιστρέψει στην Αθήνα, ως εκ τούτου ο 65χρονος τεχνικός θα έχει μόνο μία ημέρα, το Σάββατο, για να γνωρίσει την ομάδα και να δουλέψει ενόψει του αγώνα με τους «Αρκάδες».

Συνεπώς, για την εν λόγω αναμέτρηση ίσως αποφασιστεί να παραμείνει στον πάγκο ο Χρήστος Κόντης και να αναλάβει τα ηνία της ομάδας ο Ράφα Μπενίτεθ αμέσως μετά. Σε αυτό το σενάριο, το ντεμπούτο του Ισπανού θα γίνει στο εκτός έδρας παιχνίδι κυπέλλου με τον Ατρόμητο (Τετάρτη 29/10), ενώ μετά ακολουθεί η επίσης εκτός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα με τον Βόλο (Σάββατο 1/10).

Όσον αφορά τους συνεργάτες του 65χρονου, που στο παλμαρέ του έχει ένα Champions League, ένα Διηπειρωτικό, δυο πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Europa League, ένα κύπελλο UEFA, ένα ευρωπαϊκό Super Cup, ένα FA CUP, ένα κύπελλο Ιταλίας και δύο Super Cup Ιταλίας, αυτοί εντέλει αναμένεται να είναι τέσσερις.

Συγκεκριμένα, οι Πάκο ντε Μιγκέλ (επί σειρά ετών συνεργάτης του), Χοακίν Βαλέριο (προπονητής τερματοφυλάκων) , Αντόνιο Γκόμες (συνεργάτης του και σε Λίβερπουλ, Νάπολι και Ρεάλ Μαδρίτης) και Ζεσούς Γκαρσία Βαγιέχο (αναλυτής βίντεο αγώνων και επιδόσεων).