Το μοναδικό επίτευγμα των Μεντιλίμπαρ και Μπενίτεθ κόντρα σε Μουρίνιο και Αντσελότι

Δύο από τους κορυφαίους προπονητές της εποχής, ο Ζοζέ Μουρίνιο και ο Κάρλο Αντσελότι, έχουν γνωρίσει μια και μοναδική ήττα σε ευρωπαϊκούς τελικούς (Champions League, Europa League, Conference League) ο καθένας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι… δήμιοί τους συνδέονται με την Ελλάδα.



Ο Μουρίνιο, με πέντε ευρωπαϊκά τρόπαια στην καριέρα του, έχει χάσει μόλις έναν τελικό. Το 2023 από τη Σεβίλλη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το Europa League. Η Ρόμα λύγισε στα πέναλτι στη Βουδαπέστη (1-1, 4-1 πέν.), σε έναν αγώνα όπου ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού κατέκτησε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της καριέρας του.

EUROPA LEAGUE FINAL 2023/ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Αντσελότι, πολυνίκης του Champions League, έχει γνωρίσει μία ήττα σε πέντε τελικούς, την αξέχαστη βραδιά της Κωνσταντινούπολης το 2005, όταν η Λίβερπουλ του Ράφα Μπενίτεθ ανέτρεψε το 3-0 της Μίλαν και κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι.

Στίβεν Τζέραρντ και Ράφα Μπενίτεθ στον τελικό της Πόλης/ΑΠΕ ΜΠΕ

Δύο προπονητές που βρέθηκαν στην κορυφή της Ευρώπης απέναντι σε δύο «μύθους» , θα συνυπάρξουν φέτος στα ελληνικά γήπεδα.

Ένα στοιχείο που κάνει τη Super League να μοιάζει, φέτος, λίγο πιο… ευρωπαϊκή από ποτέ.