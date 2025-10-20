Το μοναδικό επίτευγμα των Μεντιλίμπαρ και Μπενίτεθ κόντρα σε Μουρίνιο και Αντσελότι
Οι μοναδικοί προπονητές που στέρησαν ευρωπαϊκή κούπα από Μουρίνιο και Αντσελότι σε τελικό, ετοιμάζονται να συνυπάρξουν στη Super League.
Δύο από τους κορυφαίους προπονητές της εποχής, ο Ζοζέ Μουρίνιο και ο Κάρλο Αντσελότι, έχουν γνωρίσει μια και μοναδική ήττα σε ευρωπαϊκούς τελικούς (Champions League, Europa League, Conference League) ο καθένας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι… δήμιοί τους συνδέονται με την Ελλάδα.
Ο Μουρίνιο, με πέντε ευρωπαϊκά τρόπαια στην καριέρα του, έχει χάσει μόλις έναν τελικό. Το 2023 από τη Σεβίλλη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το Europa League. Η Ρόμα λύγισε στα πέναλτι στη Βουδαπέστη (1-1, 4-1 πέν.), σε έναν αγώνα όπου ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού κατέκτησε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της καριέρας του.
Ο Αντσελότι, πολυνίκης του Champions League, έχει γνωρίσει μία ήττα σε πέντε τελικούς, την αξέχαστη βραδιά της Κωνσταντινούπολης το 2005, όταν η Λίβερπουλ του Ράφα Μπενίτεθ ανέτρεψε το 3-0 της Μίλαν και κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι.
Δύο προπονητές που βρέθηκαν στην κορυφή της Ευρώπης απέναντι σε δύο «μύθους» , θα συνυπάρξουν φέτος στα ελληνικά γήπεδα.
Ένα στοιχείο που κάνει τη Super League να μοιάζει, φέτος, λίγο πιο… ευρωπαϊκή από ποτέ.