Οριστικό: Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει οριστικά στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός πολύπειρος προπονητής τα είχε βρει σε όλα με τους Αλαφούζο και Μπαλντίνι στη συνάντηση που είχαν οι τρεις τους στο Λονδίνο πριν από μερικές μέρες, αλλά δεν είχαν φτάσει σε επίπεδο υπογραφών. Ο Ισπανός είχε ζητήσει λίγες μέρες διορία προκειμένου να υπογράψει τη συμφωνία με τους πράσινους, κάτι που συνέβη τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, ο Ράφα Μπενίτεθ έστειλε το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο στον Παναθηναϊκό και εντός της εβδομάδας αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να γνωριστεί με τους ποδοσφαιριστές και να παρουσιαστεί και επίσημα.



Ο Μπενίτεθ υπέγραψε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ σε προπονητή στον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να στηρίζουν τις ελπίδες τους για επιστροφή στο... κόλπο του τίτλου σε έναν πολύ έμπειρο προπονητή που έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους στην καριέρα του.

Με την έλευσή του στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά το ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα το κάνει την Κυριακή στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο.



Πηγή: Athletiko.gr