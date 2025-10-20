Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο Τίτο Μπλάνκο που είναι υποψήφιος για την θέση του τεχνικού διευθυντή

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει οριστικά στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός πολύπειρος προπονητής τα είχε βρει σε όλα με τους Αλαφούζο και Μπαλντίνι στη συνάντηση που είχαν οι τρεις τους στο Λονδίνο πριν από μερικές μέρες, αλλά δεν είχαν φτάσει σε επίπεδο υπογραφών. Ο Ισπανός είχε ζητήσει λίγες μέρες διορία προκειμένου να υπογράψει τη συμφωνία με τους «πράσινους», κάτι που συνέβη τις τελευταίες ώρες.

Εκτός όμως από την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ, οι «πράσινοι» αναμένεται να προχωρήσουν και στην πρόσληψη τεχνικού διευθυντή, αν και εφόσον τελικά αποφασιστεί η αντικατάσταση του Γιάννη Παπαδημητρίου, στον οποίο ενδεχομένως να προταθεί να παραμείνει σε χαμηλότερο πόστο.

Ενα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι αυτό του Τίτο Μπλάνκο, ο οποίος αυτή τη στιγμή εργάζεται ως υπεύθυνος στις αναπτυξιακές ομάδες της ισπανικής ομοσπονδίας.

Υπάρχει και έτερος υποψήφιος για το πόστο. Είναι από την Ιταλία και αυτή τη στιγμή εργάζεται σε σύλλογο.

Ποιος είναι ο Τίτο Μπλάνκο

Με μεγάλη εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο Τίτο Μπλάνκο είχε προηγουμένως ιδρύσει και διευθύνει το τμήμα αθλητικής διαχείρισης της Ένωσης Ισπανών Ποδοσφαιριστών (AFE), ενώ υπηρέτησε ως αθλητικός διευθυντής της Λεβάντε, με την οποία πέτυχε άνοδο στη La Liga και διατήρησε την κατηγορία για δύο συνεχόμενες σεζόν. Στη συνέχεια, διετέλεσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Αλαβές, προτού αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στη Ρεάλ Οβιέδο.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Τίτο Μπλάνκο παρέμεινε ενεργός μέχρι το 2010. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Μπενιντόρμ, στην πόλη όπου γεννήθηκε, και στη συνέχεια αγωνίστηκε για έξι χρόνια στη Μπαρτσελόνα Β’. Ακολούθησαν οι Τολέδο, Αλμπαθέτε, Τεράσα, Νουμάνθια, Εξτρεμαδούρα, Ρεάλ Χαέν, Ρεάλ Μούρθια, Λεβάντε και Αλικάντε, προτού «κρεμάσει τα παπούτσια του» με τη φανέλα της Λα Νουθία.