Καταγγελία της ΕΠΟ για προπηλακισμό του αρχιδιαιτητή Λανουά στην Νέα Φιλαδέλφεια

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΕΠΟ έκανε λόγο για προπηλακισμό του επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, στο γήπεδο λίγο πριν από την έναρξη του ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, όπου ήταν και παρατηρητής διαιτησίας.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ:

«Η ΕΠΟ έχει πλήρη γνώση του προπηλακισμού που υπέστη ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ–ΠΑΟΚ.



Είναι προφανές ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ, η οποία ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα, οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά στον εντοπισμό και στην παραδειγματική τιμωρία όσων ανάγκασαν τον κ. Λανουά να αποχωρήσει από το γήπεδο.



Παράλληλα, ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους κατά των επιλεγμένων από την UEFA στελεχών της ΚΕΔ, ειδικότερα δε κατά του κ. Λανουά. Όλα τα συναφή δημοσιεύματα και αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβαστούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς.



Καμία προσπάθεια εκφοβισμού ή υπονόμευσης της λειτουργίας της ΚΕΔ δεν θα γίνει ανεκτή ή θα μείνει ατιμώρητη».