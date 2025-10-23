Παναθηναϊκός: Η φωτογραφία του Ράφα Μπενίτεθ από το αεροδρόμιο πριν αναχωρήσει για Αθήνα (pic)

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει φτάσει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, έτοιμος να προχωρήσει τις διαδικασίες και να προετοιμαστεί με τους παίκτες του για το ντεμπούτο του, απέναντι στον Αστέρα AKTOR, την Κυριακή 26/10.

Ο 65χρονος τεχνικός αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα από το «τριφύλλι» το Σάββατο 25/10. Ο Ισπανός εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, λίγη ώρα πριν πετάξει με προορισμό τη χώρα μας.

Υπενθυμίζουμε πως αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται στην Ολλανδία για τον αγώνα με τη Φέγενορντ στην League Phase του Europa League, ο οποίος θα ξεκινήσει τελικά στις 22:00.

Δείτε την αποκλειστική φωτογραφία του Athletiko:

Μαζί του ήρθε και το τεχνικό του επιτελείο, που αποτελείται από τους: Πάκο ντε Μιγκέλ (βοηθός), Αντόνιο Γκόμες (γυμναστής φυσικής κατάστασης), Χοακίν Βαλέριο (προπονητής τερματοφυλάκων) και Ζεσούς Γκαρθία Βαγιέχο (αναλυτής αγώνων). Όλο το team έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες να αναλύει την αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού και να προσαρμόζει το πλάνο του.

Θυμίζουμε ότι ο Μπενίτεθ στο παρελθόν είχε αναλάβει την ηγεσία της Λίβερπουλ όπως επίσης και της Ρεάλ. Πλέον βρίσκεται στην Ελλάδα, έχοντας παρακολουθήσει τους αγώνες των «πρασίνων» και γνωρίζοντας το αγωνιστικό επίπεδο της ομάδας, το επίπεδο του ρόστερ αλλά και όλα όσα θα πρέπει να κάνει στη θητεία του.

Πηγή: Athletiko