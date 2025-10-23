Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Αυτές θα είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ώρα του αγώνα

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ, πέρασε από πολλά στάδια, αλλά τελικά θα διεξαχθεί απόψε στο De Cuip, στις 22:00 ώρα Ελλάδος, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Ρότερνταμ. Η περιοχή που θα διεξαχθεί ο αγώνας βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επερχόμενης καταιγίδας «Μπέντζαμιν», συνεπώς η απόφαση ελήφθη μετά από πολύωρες και δύσκολες διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

Όπως αναφέρει το Βασιλικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Ολλανδίας (KNMI), η καταιγίδα αναμένεται να πλήξει τη Νότια Ολλανδία, με ριπές ανέμου που ενδέχεται να φτάσουν τα 100 έως 120 χιλιόμετρα την ώρα. Βέβαια, εν συνεχεία, προβλέπουν πως η κατάσταση θα εξομαλυνθεί στην περιοχή του Ρότερνταμ. Η ταχύτητα των ανέμων αναμένεται να πέσει σημαντικά, κοντά στα 40 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει μία ελαφριά βροχόπτωση, με τη θερμοκρασία κυμαίνεται στους 11 βαθμούς κελσίου.