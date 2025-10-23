Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Αυτές θα είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ώρα του αγώνα
Αυτά είναι τα δεδομένα σχετικά με τις καιρικές συνθήκες την ώρα που θα διεξάγεται το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ.
Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ, πέρασε από πολλά στάδια, αλλά τελικά θα διεξαχθεί απόψε στο De Cuip, στις 22:00 ώρα Ελλάδος, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Ρότερνταμ. Η περιοχή που θα διεξαχθεί ο αγώνας βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επερχόμενης καταιγίδας «Μπέντζαμιν», συνεπώς η απόφαση ελήφθη μετά από πολύωρες και δύσκολες διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων.
Όπως αναφέρει το Βασιλικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Ολλανδίας (KNMI), η καταιγίδα αναμένεται να πλήξει τη Νότια Ολλανδία, με ριπές ανέμου που ενδέχεται να φτάσουν τα 100 έως 120 χιλιόμετρα την ώρα. Βέβαια, εν συνεχεία, προβλέπουν πως η κατάσταση θα εξομαλυνθεί στην περιοχή του Ρότερνταμ. Η ταχύτητα των ανέμων αναμένεται να πέσει σημαντικά, κοντά στα 40 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει μία ελαφριά βροχόπτωση, με τη θερμοκρασία κυμαίνεται στους 11 βαθμούς κελσίου.