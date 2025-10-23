Live η μεγάλη «μάχη» του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ για το Europa League
Παρακολουθήστε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ στην Ολλανδία, για την 3η αγωνιστική του Europa League.
Παναθηναϊκός και Φέγενορντ αναμετρώνται το βράδυ της Πέμπτης (23/10, 22:00) στο Ρότερνταμ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Όπως ενημέρωσε τα ξημερώματα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η αναμέτρηση με την Φέγενορντ στο «De Kuip» που ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα στις 19:45, άλλαξε ώρα και ορίστηκε αρχικά για τις 17:30 (ώρα Ελλάδας), λόγω πρόβλεψης για έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ μετά τις 19:00 το απόγευμα.
Ωστόσο, το πρωί της Πέμπτης (23/10), ο αγώνας τέθηκε ξαφνικά σε κίνδυνο και εν τέλει μεταφέρθηκε για τις 22:00 το βράδυ, όπως ενημέρωσαν οι «πράσινοι».
Ο Χρήστος Κόντης διατήρησε τον Ντραγκόφσκι στην εστία, με τετράδα άμυνας τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο. Στον άξονα, Σιώπης και Τσέριν πλαισιώνουν τον προωθημένο Τετέ, ενώ στις πλευρές αριστερά ξεκίνα ο Τζούρισιτς και δεξιά η έκπληξη έγινε με τον Καλάμπρια. Στην αιχμή της επίθεσης παραμένει ο Σφιντέρσκι.
Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση στο Athletiko.gr