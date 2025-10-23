Live η μεγάλη «μάχη» του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ για το Europa League

Παναθηναϊκός και Φέγενορντ αναμετρώνται το βράδυ της Πέμπτης (23/10, 22:00) στο Ρότερνταμ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Όπως ενημέρωσε τα ξημερώματα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η αναμέτρηση με την Φέγενορντ στο «De Kuip» που ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα στις 19:45, άλλαξε ώρα και ορίστηκε αρχικά για τις 17:30 (ώρα Ελλάδας), λόγω πρόβλεψης για έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ μετά τις 19:00 το απόγευμα.



Ωστόσο, το πρωί της Πέμπτης (23/10), ο αγώνας τέθηκε ξαφνικά σε κίνδυνο και εν τέλει μεταφέρθηκε για τις 22:00 το βράδυ, όπως ενημέρωσαν οι «πράσινοι».

Ο Χρήστος Κόντης διατήρησε τον Ντραγκόφσκι στην εστία, με τετράδα άμυνας τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο. Στον άξονα, Σιώπης και Τσέριν πλαισιώνουν τον προωθημένο Τετέ, ενώ στις πλευρές αριστερά ξεκίνα ο Τζούρισιτς και δεξιά η έκπληξη έγινε με τον Καλάμπρια. Στην αιχμή της επίθεσης παραμένει ο Σφιντέρσκι.

