«Καταιγισμός» δημοσιευμάτων από ξένα ΜΜΕ για τον Ράφα Μπενίτεθ και τον Παναθηναϊκό
Ισπανικά και Αγγλικά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν ότι ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, με «χρυσό» συμβόλαιο.
Η είδηση της επικείμενης συμφωνίας του Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό έχει κάνει τον γύρο της Ευρώπης, με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να αφιερώνουν ολοένα και περισσότερη έκταση στην υπόθεση. Από την AS και το Fichajes.com, μέχρι το Estadio Deportivo και την αγγλική Sun, όλα συγκλίνουν στο ότι ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή του συμβολαίου του με το «τριφύλλι».
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο άλλοτε προπονητής των Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ και Νάπολι, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, με αποδοχές που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.
Τι γράφουν τα ΜΜΕ της Ισπανίας και της Αγγλίας
- AS: «Ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό. Θα λάβει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν και το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια δύομιση ετών».
- Fichajes.com: «Η υπογραφή του Ισπανού προπονητή είναι πολύ κοντά. Το συνολικό deal με τον Παναθηναϊκό υπολογίζεται στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ για 2,5 χρόνια συνεργασίας».
- Estadio Deportivo: «Ο Παναθηναϊκός είχε τον Μπενίτεθ στην κορυφή της λίστας του ήδη από τον περασμένο Μάιο. Παρά τη δύσκολη θητεία του στη Θέλτα, η ελληνική ομάδα δείχνει αποφασισμένη να του εμπιστευτεί το πρότζεκτ της».
- The Sun: «Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι στα πρόθυρα μιας εντυπωσιακής επιστροφής στους πάγκους, με τους πρώην φιναλίστ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, σε deal που αγγίζει τα 11 εκατομμύρια λίρες συνολικά».