«Καταιγισμός» δημοσιευμάτων από ξένα ΜΜΕ για τον Ράφα Μπενίτεθ και τον Παναθηναϊκό

Η είδηση της επικείμενης συμφωνίας του Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό έχει κάνει τον γύρο της Ευρώπης, με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να αφιερώνουν ολοένα και περισσότερη έκταση στην υπόθεση. Από την AS και το Fichajes.com, μέχρι το Estadio Deportivo και την αγγλική Sun, όλα συγκλίνουν στο ότι ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή του συμβολαίου του με το «τριφύλλι».

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο άλλοτε προπονητής των Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ και Νάπολι, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, με αποδοχές που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Τι γράφουν τα ΜΜΕ της Ισπανίας και της Αγγλίας