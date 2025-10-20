Ολυμπιακός: Πού μπορείτε να βρείτε το εντυπωσιακό επετειακό τζάκετ που φορούσαν οι παίκτες

Το ταξίδι του για τη Βαρκελώνη ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (20/10) ο Ολυμπιακός, ενόψει της αναμέτρησης με τη Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» για το Champions League, ωστόσο τα βλέμματα έπεσαν πάνω σε ένα εντυπωσιακό τζάκετ που φορούσαν οι παίκτες.



Πριν από μερικούς μήνες, ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησαν μια νέα σειρά ένδυσης σε συνεργασία με την εταιρεία Aime Leon Dore.



«Η κληρονομιά συναντά το στιλ. Κλασικό. Διαχρονικό. Θρυλικό. Ερυθρόλευκο» αναφέρει η σχετική λεζάντα, με τις φωτογραφίες να απεικονίζουν το μοντέλο του αμερικάνικου brand με μπουφάν, σκούφο και κασκόλ εμπνευσμένο από τους νταμπλούχους. Ένα tribute στα 100 χρόνια ιστορίας, που αποτυπώνει μαγεία, στυλ και διαχρονικότητα.



Που μπορείτε να προμηθευτείτε το τζάκετ

Instagram

Η τιμή του τζάκετ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Αναμένεται να συμβεί αυτό μέσα στις επόμενες μέρες, όταν θα είναι διαθέσιμο στο e-shop της Aime Leon Dore. Αλλά μια ματιά στην ιστοσελίδατης Aime Leon Dore και σε ανάλογα τζάκετς που κυκλοφορούν, δίνουν μια τάση των τιμών.



Παρόμοια τζάκετ κοστίζουν από 500 έως 1.000 δολάρια, ενώ υπάρχουν και τα συλλεκτικά που μπορεί να πηγαίνει σε τιμή που ξεπερνά τα 1.500 δολάρια το κομμάτι. Η... αγωνία πάντως για το πόσο θα κοστίζει, θα τελειώσει σύντομα καθώς το e-shop έχει ανοίξει και αναμένεται να κυκλοφορήσει και επίσημα το τζάκετ του Ολυμπιακού με την οριστική τιμή του.

