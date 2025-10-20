Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα

Το πρωί της Δευτέρας (20/10) η αποστολή του Ολυμπιακού θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την Βαρκελώνη και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα κάνει προπόνηση στο γήπεδο όπου θα γίνει την Τρίτη (21/10, 19:45) ο αγώνας απέναντι στην ομάδα του Χάνσι Φλικ, στο «Μονζουίκ».

Οι Πειραιώτες αναζητούν την πρώτη τους νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μετά την «λευκή» ισοπαλία με την Πάφο και την ήττα από την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς». Η αποστολή τους όμως δεν θα είναι εύκολη καθώς για την τρίτη αγωνιστική αντιμετωπίζουν τη Μπαρτσελόνα, μακριά από την έδρα τους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αφού η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, γνωστοποίησε τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του στη Βαρκελώνη. Μοναδική απουσία είναι ο Ροντινέι ενώ ο Στρεφέτσα και ο Ταρέμι επέστρεψαν στη διάθεση του Ισπανού προπονητή.

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.