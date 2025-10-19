Μπαρτσελόνα: «Γεμάτο» το απουσιολόγιο ενόψει Ολυμπιακού - Οι έξι σίγουροι απόντες

Νέα προβλήματα τραυματισμών για τη Μπαρτσελόνα, που θυμίζει... νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, οι «μπλαουγκράνα» θα στερηθούν σίγουρα τον Ραφίνια στην αναμέτρηση της ερχόμενης Τρίτης (21/10, 19:45) κόντρα στον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική του Champions League.

🎙️ Informa @HelenaCondis



🚑 Raphinha no llega al partido de Champions contra el @olympiacosfc



🎯 Su objetivo es estar listo para El Clásico



📻#PartidazoCOPE pic.twitter.com/vY9r9vCZ08 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 19, 2025

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν πρόκειται να προλάβει το ματς με τους Πειραιώτες, με τον στόχο πλέον να μετατίθεται στο clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου.Πέρα από τον Ραφίνια, εκτός αποστολής για το ματς με τον Ολυμπιακό θα μείνουν επίσης:

Ντάνι Όλμο

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν

Ζοάν Γκαρσία

Γκάβι

Αντίθετα, διαθέσιμος θα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος επέστρεψε στη δράση στη χθεσινή (18/10) νίκη της Μπαρτσελόνα με 2-1 επί της Χιρόνα. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Φερμίν Λόπεθ, που αντιμετωπίζει μικροενοχλήσεις.