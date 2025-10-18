Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού, Παναιτωλικού και την ισοπαλία στο Περιστέρι

Ο Ολυμπιακός με δυο γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί, το πρώτο μάλιστα με τακουνάκι, μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης και εν συνεχεία με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 44ο λεπτό , πήρε την νίκη (2-0) κόντρα στην ΑΕΛ Novibet για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στην κορυφή της βαθμολογίας την ΑΕΚ, η όποια αντιμετωπίζει αύριο τον ΠΑΟΚ (19/10 21:00) στο ντέρμπι των «δικεφάλων».

Ο Ατρόμητος βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0 όμως ο Λεβαδειακός δεν τα παράτησε και πήρε σπουδαία ισοπαλία κόντρα στον Ατρόμητο. Οι Περιστεριώτες πέτυχαν δύο γκολ σε τέσσερα λεπτά με Μπακού και Τσαντίλα, όμως οι φιλοξενούμενοι με γκολ του Συμελίδη στο 28′ και το υπέροχο ψαλιδάκι του Παλάσιος στο 78′ πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας και πάτησαν τετράδα.

Στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 με τρία γκολ σε 12' λεπτά έφερε τα πάνω-κάτω και πήρε σπουδαία νίκη (4-2) με ανατροπή κόντρα στον ΟΦΗ, στο ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου, μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Γιάννη Πετράκη.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο (18/10)

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2

Κυριακή (19/10)

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (16:00)

ΝΠΣ Βόλος - Πανσερραϊκός (17:30)

Άρης - Παναθηναϊκός (19:30)

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (21:00)

Η βαθμολογία της Super League

Ολυμπιακός 16 ΑΕΚ 16 ΠΑΟΚ 14 Λεβαδειακός 11

---------------------- Άρης 10 Βόλος 9 Παναθηναϊκός 8 Κηφισιά 7

---------------------- Παναιτωλικός 7 Ατρόμητος 6 ΟΦΗ 6 Πανσερραϊκός 5 ΑΕΛ 4 Αστέρας AKTOR 2

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο