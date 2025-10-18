«Αρνητής» ήττας ο Λεβαδειακός έμεινε όρθιος στο Περιστέρι (2-2) με γκολάρα του Παλάσιος

Δεν λυγίζει ο Λεβαδειακός και αρνείται να ηττηθεί, μολονότι ο Ατρόμητος βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0, με το τελικό αποτέλεσμα να μην ικανοποιεί καμία από τις δύο ομάδες.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το υπέρ της προβάδισμα των δύο τερμάτων. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Με βάσει την εξέλιξη της αναμέτρησης, πέταξε δύο ακόμα βαθμούς στην Stoiximan Super League και δεν μπορεί να χτίσει ένα καλό σερί θετικών αποτελεσμάτων.

Με τους Βοιωτούς να επιστρέφουν ακόμα μία φορά, όντας πίσω στο σκορ και να δείχνουν ότι δεν πρόκειται να «παραδοθούν» απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Κάλλιστα, θα μπορούσαν να είχαν φτάσει στην πλήρη ανατροπή του σκορ.

Το ματς

Μολονότι η αναμέτρηση δεν είχε ρυθμό στα πρώτα λεπτά, εντούτοις ο Ατρόμητος ευτύχησε να βρει δύο γκολ σε στιγμές αδράνειας των Βοιωτών. Στο 20', καταπληκτική συνεργασία μεταξύ των Ούρονεν και Μπάκου από τα αριστερά, o τελευταίος με ένα εξαιρετικό τελείωμα στην απέναντι γωνία έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Τέσσερα λεπτά μετά, βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Λεβαδειακού, ο Τσαντίλας έκανε την κεφαλιά, ο Μπάκου μπήκε στην φάση, ο Κάτρης έκανε λάθος υπολογισμό και ο Τσαντίλας με ευθύβολο σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Άμεσα απάντησαν οι φιλοξενούμενοι. Έφυγε στην κόντρα ο Παλάσιος, με ωραία πάσα έβγαλε τετ α τετ τον Συμελίδη και αυτός με άψογο τελείωμα σκόραρε απέναντι στον Χουτεσιώτη, μειώνοντας το σκορ σε 2-1. Προσπάθησαν να απειλήσουν ξανά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Στην επανάληψη ο Λεβαδειακός μπήκε πιο δυνατά και έψαξε την γρήγορη ισοφάριση, έχοντας κάποιες καλές στιγμές με τους Βήχο (58') και Παλάσιος (63') και δικαιώθηκε στο 78'.

Ο Λαγιούς έδωσε ωραία για τον Μπάλτσι, αυτός έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Παλάσιος με ψαλιδάκι την έστειλε στο βάθος της εστίας, με τον Μανσούρ να παρεμβαίνει στη φάση και να αλλάζει την πορεία της μπάλας.

Με την συμπλήρωση των «90», μαρκάρισμα του Τσιγγάρα στον Όζμπολτ, ο ρέφερι Μόσχου ήταν δίπλα στη φάση και έδειξε πέναλτι. Ωστόσο μέσω VAR ακυρώθηκε, καθώς ο παίκτης του Ατρομήτου είχε βρει πρώτα τη μπάλα.

Γκολ: 20' Μπάκου, 24' Τσαντίλας - 28' Συμελίδης, 78' Παλάσιος

Διαιτητής: Μόσχου

Κίτρινες: 30' Τσακμάκης, 52' Τσαντήλας, 65' Μούντες, 90' Χουτεσιώτης, 95' Καραμάνης, 98' Σταυρόπουλος

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσακμάκης (83' Φαν Βέερτ), Ούρονεν (62' Παπαδόπουλος), Μουτουσάμι, Μίχορλ (62' Τσιγγάρας), Μπάκου, Γιουμπιτάνα (62' Αϊτόρ Γκαρσία), Τσαντίλας (77' Καραμάνης)

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (94' Μανθάτης), Κάτρης, Λιάγκας, Βήχος, Τσιμπόλα (56' Όζμπολτ), Τσόκαϊ, Παλάσιος (94' Γιούριτς), Κωστή, Πεντρόσο (46' Μπάλτζι), Συμελίδης (66' Λαγιούς)