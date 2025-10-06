Ο Λεβαδειακός στις κορυφαίες επιθέσεις της Ευρώπης - Μόνο Μπαρτσελόνα και Μπάγερν μπροστά του

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να κλέβει την παράσταση στη φετινή Stoiximan Super League. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε με εμφατικό τρόπο του Παναιτωλικού, σημειώνοντας έξι τέρματα και σκαρφαλώνοντας στις πρώτες τέσσερις θέσεις της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Βοιωτίας παρουσιάζει εξαιρετικό πρόσωπο στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος, με τις επιδόσεις της να έχουν ήδη ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Λεβαδειακού έχουν πετύχει 16 γκολ σε έξι αγώνες πρωταθλήματος και διαθέτουν την κορυφαία επίθεση στην Ελλάδα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, συγκριτικά με τις πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές λίγκες (Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1), ο Λεβαδειακός βρίσκεται στην τρίτη θέση!

Πρώτη στη σχετική λίστα είναι η Μπαρτσελόνα με 18 γκολ, ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου με 17, ενώ αμέσως μετά έρχεται ο Λεβαδειακός με 16, όσα τέρματα έχει πετύχει και η Παρί Σεν Ζερμέν. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν η Ίντερ (15) και η Άρσεναλ (14).

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο Λεβαδειακός έχει «λυγίσει» μόνο απέναντι σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, με όλες τις υπόλοιπες ομάδες να έχουν βρει απέναντί του δυσκολίες. Ταυτόχρονα, έχει πετύχει σπουδαίες νίκες, όπως το 4-1 επί του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, αλλά και εντυπωσιακά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα απέναντι σε ΟΦΗ (4-0), Κηφισιά (3-2) και πρόσφατα κόντρα στον Παναιτωλικό (6-0).