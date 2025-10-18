Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2: Οι Αγρινιώτες «καθάρισαν» του Κρητικούς με ανατροπή σε ματς-ροντέο

Τρομερή αναμέτρηση στο Αγρίνιο, με τον Παναιτωλικό και τον ΟΦΗ να μας χαρίζουν ένα από τα πιο όμορφα και συναρπαστικά παιχνίδια της φετινής σεζόν (και όχι μόνο) στην Super League που θύμισε... Premier League. Προς επιβεβαίωση των προαναφερθέντων, το παιχνίδι είχε, μόνο μέσα σε ένα ημίχρονο (στο δεύτερο), έξι γκολ, δύο αποβολές, δύο πέναλτι και μία σπουδαία ολική ανατροπή!

Στο ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του, ο Παναιτωλικός πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης και ανέβηκε στην 9η θέση της βαθμολογίας. Αυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας επικράτηση των Αγρινιωτών στο πρωτάθλημα. Από την άλλη μεριά ο ΟΦΗ έπεσε στην 11η θέση της βαθμολογίας και έμεινε στους 6 βαθμούς.

Το ματς

Πολύ κακός ο ρυθμός του πρώτου ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να... φοβούνται να πάρουν ρίσκα και να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από τις δύο εστίες.

Στο 35ο λεπτό είχαμε την μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, η οποία ήταν για τον ΟΦΗ, με τον Νους να σουτάρει εντός περιοχής και να στέλνει την μπάλα λίγο άουτ. Λίγο αργότερα, ο Μπουχαλάκης για τους γηπεδούχους έστρωσε την μπάλα μπροστά του, δοκίμασε ένα σουτ εκτός περιοχής με την μπάλα να περνάει πολύ άουτ.

Μετά από ένα... νωθρό πρώτο ημίχρονο, τίποτα δεν προμήνυε τον... καταιγισμό του δευτέρου μέρους. Στο 49ο λεπτό, ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι και ο Νέιρα σκόραρε από την άσπρη βούλα για το 0-1. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Παναιτωλικός βρήκε την άμεση απάντηση με τον Μίχαλακ να σκοράρει με κεφαλιά, μετά από τελική πάσα του Έστεμπαν Ντιέγκο.

Ο ΟΦΗ δεν τα παράτησε και βρήκε κι άλλο γκολ στο 56', με τον Λαμπρόπουλο να γίνεται δέκτης της μπάλας εντός περιοχής μετά από παράλληλο γύρισμα του Νέιρα και με προβολή να δίνει εκ νέου το προβάδισμα.

Ο Παναιτωλικός όμως δεν έχασε την συγκέντρωση και την πίστη του και κατάφερε να φτάσει σε μία επική ανατροπή.

Στο 64ο λεπτό ήρθε η φάση που έφερε τα... πάνω κάτω στο παιχνίδι. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Ανδρούτσος σε διεκδίκηση κατέβασε άτσαλα τον αγκώνα του και χρεώθηκε με πέναλτι και δεύτερη κίτρινη κάρτα (αποβολή), με τον διαιτητή Κατοίκο να καταλογίζει πέναλτι για τον Παναιτωλικό.

Ο Ενκολολό ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 2-2 στο 68ο λεπτό, με τον Εστεμπάν Ντιέγκο με όμορφο πλασέ επτά λεπτά αργότερα να υπογράφει την ολική ανατροπή.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε και πάλι ο Ενκολολό στο 80ο λεπτό μετά από εξαιρετική ενέργεια και τελική πάσα του Μίχαλακ. Τρία λεπτά αργότερα ο Στάγιτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα από πίσω στον Σαλσέδο, ο οποίος έβγαινε τετ α τετ με τον Τσάβες.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (82′ Αγαπάκης), Μανρίκε, Στάγιτς, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Ενκολόλο (90′ Σμυρλής), Εστεμπάν (87′ Αποστολόπουλος), Ματσάν (82′ Νικολάου), Μίχαλακ, Αγκίρε (46′ Τσούρα)

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογιώργος, Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίμανσιτς, Χατζηθεοδωρίδης (78΄ Λιούις), Αποστολάκης (79′ Σενγκέλια), Καραχάλιος (87′ Ράκονατς), Ανδρούτσος, Νους, Σαλσέδο, Νέιρα (58΄ Βούκοτιτς)



Πηγή: Athletiko.gr