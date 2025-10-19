Οι ώρες και τα κανάλια των ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Άρης- Παναθηναϊκός

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, η 9η αγωνιστική της Super League.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται το βράδυ, με δύο μεγάλα ντέρμπι στο πρόγραμμα.

Στις 19:30, ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime. Λίγο αργότερα, στις 21:00, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport1HD.

Νωρίτερα, στις 16:00, ο Αστέρας AKTOR αντιμετωπίζει την Κηφισιά (Novasports Prime), ενώ στις 17:30 ο Βόλος κοντράρεται με τον Πανσερραϊκό στο Πανθεσσαλικό, σε μετάδοση από το Cosmote Sport1HD.