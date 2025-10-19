Οι ώρες και τα κανάλια με τις μάχες των «αιωνίων» στην GBL

Μετά τις ευρωπαϊκές νίκες τους στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός επιστρέφουν σήμερα στις εγχώριες υποχρεώσεις τους, δίνοντας τον τρίτο αγώνα τους μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται τον Πανιώνιο στο ΣΕΦ, θέλοντας να συνεχίσει με νίκη στη Stoiximan Basket League, ενώ οι «πράσινοι» του Αταμάν ταξιδεύουν στη Ρόδο, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Κολοσσό, με στόχο να ανέβουν στο 2-1 στη βαθμολογία.

Πρόγραμμα και μεταδόσεις