O Άρης περνάει σε νέα εποχή: Ο Ρίτσαρντ Σιάο εξόφλησε το χρέος προς το Δημόσιο

Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ Άρης Betsson, καθώς η διοίκηση του συλλόγου, με επικεφαλής τον Ρίτσαρντ Σιάο, έκανε πράξη τις δεσμεύσεις της και ολοκλήρωσε την ολοσχερή εξόφληση του χρέους προς το Δημόσιο. Η κίνηση αυτή, που σηματοδοτεί ένα κομβικό βήμα στην οικονομική εξυγίανση των «κιτρινόμαυρων», πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025.

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για την τακτοποίηση της οφειλής προς το Δημόσιο υπολογίζεται περίπου στα 1.650.000 ευρώ. Από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι σήμερα, η ΚΑΕ έχει δαπανήσει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για ρυθμίσεις και πληρωμές παλαιών χρεών, απαλλάσσοντας σταδιακά τον σύλλογο από τα βάρη του παρελθόντος.

Πλέον, ο «Θεός του Πολέμου» βρίσκεται μια ανάσα από την πλήρη απεμπλοκή του από τις οικονομικές εκκρεμότητες. Μολονότι το χρέος προς το Δημόσιο μηδένισε, απομένουν δύο βασικές υποχρεώσεις για την οριστική κάθαρση: η τακτοποίηση ενός ποσού κοντά στις 150.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ , η αποπληρωμή του οποίου έχει ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, καθώς και ένα ποσό περίπου 300.000 ευρώ προς τον Ερασιτέχνη Άρη, το οποίο θα καταβληθεί σε δόσεις.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση προχώρησε και στην αποπληρωμή της δεύτερης δόσης προς τον πρώην διοικητικό παράγοντα Αχιλλέα Ρουσιαμάνη. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν τις πιο στέρεες βάσεις των τελευταίων ετών για ένα οικονομικά σταθερό και βιώσιμο μέλλον για τον Άρη.