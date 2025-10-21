Σπορ Άρης Μπάσκετ Eurocup

Άρης - Μανρέσα 79-86: Προβληματίζουν οι «κιτρινόμαυροι» - Αλλη μία ήττα αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη

Ο Άρης δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στην Μανρέσα για την 4η αγωνιστική του Eurocup, από την οποία γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα του.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Άρης ηττήθηκε, μετά από Τσεντεβίτα και Μαρούσι, και από την ισπανική Μανρέσα, αυτή τη φορά στο «Αλεξάνδρειο» με σκορ 79-86 για την 4η αγωνιστική του Eurocup.

Οι «κιτρινόμαυροι» πάλεψαν σκληρά σε όλο το παιχνίδι, όμως δε κατόρθωσαν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Κάραϊτσιτς, είχε σε μεγάλο βαθμό ανάγκη τη νίκη ενόψει της συνέχειας της σεζόν, ωστόσο ο στόχος δεν επετεύχθη. 

Η εξέλιξη του ματς

Η Μανρέσα μπήκε πολύ φουριόζα στην αναμέτρηση, τρέχοντας ένα αναπάντητο σερί επτά πόντων στα πρώτα δυο λεπτά. Ο Χάρελ, πήρε μπρος και μείωσε για τον Άρη, με δυο απανωτά καλάθια (8-12, 6'). Σε κάθε περίπτωση, στο πρώτο δεκάλεπτο, οι Ισπανοί εδραίωσαν την κυριαρχία τους, διατηρώντας μεγάλο προβάδισμα. Οι «κιτρινόμαυροι» έπρεπε πάση θυσία στη συνέχεια να βγάλουν αντίδραση, πριν η διαφορά γίνει, ανυπέρλητη, (18-27, 10').

ΜποχωρίδηςΧαρέλ και Μερκβιλάντζε, με σερί πόντων, μείωσαν το σκορ, δείχνοντας πως ο Άρης σιγά σιγά πατάει καλά στα πόδια του στο παρκέ, έπειτα από ένα αναγνωριστικό πρώτο μέρος (26-29, 12'). Με τρίποντό του, ο Μήτρου-Λονγκ που δείχνει να διανύει μια κορυφαια περίοδο με πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, μείωσε στη μία κατοχή (29-32, 14'). Και τώρα, το παιχνίδι ήταν ντέρμπι. H Μανρέσα πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας προβάδισμα ενός πόντου (43-44, 20'), με το δεύτερο μέρος να είναι ένα... πραγματικό θρίλερ!

Με τρίποντο του Κουλμπόκα, ο Άρης πέρασε για πρώτη φορά μπροστά (51-48, 22'), αλλά με ένα σερί του Ομποσόχαν, (51-53, 23'), οι Ισπανοί πήραν και πήραν κεφάλι στο σκορ. Και είναι γεγονός πως καμία ομάδα δεν μπόρεσε να χτίσει κάποια μεγάλη διαφορά. Ήταν ένα ματς... μια σου και μία μου! Ο Ίνοχ και ο Χαρέλ ήταν οι πιο θετικοί στο παρκέ για τον Κάραϊσιτς, ενώ ο Μποχωρίδης προσέφερε επίσης τα μέγιστα. Τη μεγάλυτερη ζημιά, την έκανε στον Άρη ο Χάρελ, που σκόραρε με κάθε τρόπο.

Το τέταρτο δεκάλεπτο, για ακόμα μια φορά ήταν... εφιαλτικό για τους Θεσσαλονικείς. Η Μανρέσα ξεκίνησε με ένα σερί 2-10, χτίζοντας διαφορά 10 πόντων (66-76), προσυπογράφοντας μια μεγάλη νίκη της στην Ελλάδα! Με τους Χάρελ και Φόρεστερ, ο Άρης προπσάθησε να βγάλει αντίδραση (77-83), δίχως να έχει χρόνο να κάνει τη μεγάλη ανατροπή! Ο Όμπόσοχαν όμως, ο οποίος ήταν και ο κορυφαίος βραδιάς, με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, έβαλε τέλος στην όποια ελπίδα είχε ο «Θεός του Πολέμου».

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 43-44, 64-66, 79-86

Πηγή: athletiko.gr

Σπορ Άρης Μπάσκετ Eurocup

