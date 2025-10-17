Σάλος με την ανάρτηση της Μπεσίκτας - Ο Αθηναϊκός καταγγέλλει προσβολή στις αθλήτριές του

Η ατμόσφαιρα του EuroCup Women πήρε απρόσμενα αρνητική τροπή μετά τη λήξη της αναμέτρησης Μπεσίκτας - Αθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη. Παρότι οι «ερυθροκίτρινες» γνώρισαν δίκαια την ήττα, η συνέχεια εκτός παρκέ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Οι υπεύθυνοι των social media της Μπεσίκτας δημοσίευσαν μια εικόνα που απεικόνιζε δύο παίκτριες του Αθηναϊκού σε ρόλο… σερβιτόρας, να εξυπηρετούν τις Τουρκάλες αθλήτριες. Η ανάρτηση αυτή θεωρήθηκε από την ελληνική πλευρά άκρως υποτιμητική και προσβλητική, με τον σύλλογο του Βύρωνα να αντιδρά άμεσα.

Yemek onlardan, galibiyet bizden. 😋 pic.twitter.com/59swvRoW9S — Beşiktaş BOA Kadın Basketbol (@BJK_KadinBasket) October 16, 2025



Ο Αθηναϊκός επικοινώνησε με την Μπεσίκτας ζητώντας την άμεση απόσυρση του post, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε. Οι Τούρκοι υποστήριξαν αρχικά πως η ανάρτηση αποτελούσε «χιουμοριστική απάντηση» σε παλαιότερο story του ελληνικού συλλόγου, όμως η εξήγηση αυτή μόνο εκτόνωση δεν ήταν.

«Η ανάρτηση παραμένει, παρά τις εκκλήσεις μας. Δεν ανεχόμαστε συμπεριφορές που προσβάλλουν τις αθλήτριές μας και το άθλημα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Αθηναϊκός, ανακοινώνοντας πως θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς τη FIBA.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων επεισοδίων ανάμεσα σε ελληνικούς και τουρκικούς συλλόγους, με τον Αθηναϊκό να υπενθυμίζει πως «ο αθλητισμός οφείλει να ενώνει και όχι να προσβάλλει».

Παρά τον εκνευρισμό για την ανάρτηση, ο σύλλογος δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τη φιλοξενία της Μπεσίκτας και να τη συγχαρεί για τη νίκη της, δίνοντας έτσι το παράδειγμα του σεβασμού που ζητά να επικρατήσει και από την άλλη πλευρά.

Τα όσα αναφέρει η καταγγελία του Αθηναϊκού

«Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα του Αθηναϊκού Qualco στην Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας, μια άκρως προκλητική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του επίσημου λογαριασμού του τουρκικού συλλόγου απεικόνιζε δύο παίκτριές μας ως σερβιτόρες στις παίκτριες της τουρκικής ομάδας. Χωρίς καμία διάθεση να πάρει διαστάσεις το θέμα, αλλά και με μηδενική ανοχή απέναντι σε προκλήσεις και υποτιμητικές συμπεριφορές προς τις αθλήτριές μας, επικοινωνήσαμε με την Μπεσίκτας και ζητήσαμε άμεσα να κατέβει η ανάρτηση.

Η πρώτη δικαιολογία που δόθηκε ήταν πως επρόκειτο για απάντηση σε story της ομάδας μας, με το οποίο την ημέρα της κλήρωσης δίναμε ραντεβού με την Μαριέλλα Φασούλα σε τρεις μήνες, κάτι που ως δικαιολογία είναι τουλάχιστον αστεία και επιφανειακή. Ήταν χαρά μας να αντιμετωπίσουμε την Ελληνίδα σέντερ στο γήπεδο, κάτι που κατέστη ξεκάθαρο σε όλες τις αναφορές που έχουν γίνει στο ματς τις προηγούμενες μέρες. Στη δεύτερη επικοινωνία η απάντηση ήταν ότι η διαχείριση γίνεται κεντρικά και δεν είναι δυνατόν/ούτε πρόκειται να κατέβει η δημοσίευση.

Δύο και πλέον ώρες μετά την επικοινωνία μας, η δημοσίευση είναι ακόμα στα social media της Μπεσίκτας και αναγκαζόμαστε να εκφράσουμε δημοσίως τη δυσαρέσκειά μας για ένα φαινόμενο, η επανάληψη του οποίου έπειτα από κάθε αναμέτρηση ελληνικής με τουρκική ομάδα, είτε σε συλλογικό είτε σε Εθνικό επίπεδο, παύει να μοιάζει με σύμπτωση.

Θα ακολουθήσει επίσημη καταγγελία του περιστατικού από το σωματείο μας στη FIBA και θα συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και πρέπει, ειδικά σε πολύ δύσκολες και επικίνδυνες εποχές, να προσέχουμε όλοι να μην ξεπερνάμε τη λεπτή κόκκινη γραμμή. Ευχαριστούμε την Μπεσίκτας για την, κατά τα άλλα, εξαιρετική φιλοξενία της σε όλα τα επίπεδα, και για ακόμα μια φορά τους συγχαίρουμε για τη νίκη τους.

ΥΓ. Δεν πρόκειται να αναπαραγάγουμε το άκρως προσβλητικό και υποτιμητικό post».