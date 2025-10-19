Οι Αγγελόπουλοι βράβευσαν Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ – MVP ο Σάσα (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο για την 3η αγωνιστική της GBL στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αποσκοπώντας στο 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, τίμησαν τους Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ για την παρουσία τους στην κορυφαία πεντάδα της Basket League 2024/25.

Οι τρεις παίκτες βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους στην επιτυχημένη πορεία του Ολυμπιακού, με τον Σάσα Βεζένκοφ να ξεχωρίζει, κατακτώντας παράλληλα και το βραβείο του MVP του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2024-2025.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τους Αγγελόπουλους να συγχαίρουν προσωπικά τους αθλητές για την προσφορά και τη συνέπειά τους σε μια ακόμα απαιτητική χρονιά.

EUROKINISSI