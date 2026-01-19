Η... ελληνική ομιλία του Μιλουτίνοφ στα παιδιά των ακαδημιών του Ολυμπιακού (video)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσκάλεσε τους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας στην εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο για να βραβεύσει τους νεαρούς αθλητές των ακαδημιών του.

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης «τελετής», ο σέντερ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, Νίκολα Μιλουτίνοφ απευθύνθηκε στα παιδιά των τμημάτων υποδομής του Ολυμπιακού, προκειμένου να τους συγχαρεί για την προσπάθειά τους.

Ο 31χρονος Σέρβος μίλησε σε άπταιστα ελληνικά, γεγονός που προκάλεσε ενθουσιασμό στους παρευρισκομένους, οι οποίοι απόλαυσαν την ομιλία χειροκροτώντας τον στο τέλος.

Η ομιλία του Νίκολα Μιλουτίνοφ στα ελληνικά: «Καλή χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας. Συγχαρητήρια σε όλους και καλή τύχη».

Το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός