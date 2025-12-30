Ολυμπιακός: Γενέθλια στην προπόνηση για Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ με έκπληξη από τους συμπαίκτες τους

Η προπόνηση του Ολυμπιακού την Τρίτη (30/12) είχε εκπλήξεις και... τούρτες. Την προπαραμονή της Πρωτοχρονιά στο ΣΕΦ και τρεις ημέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, οι παίκτες των ερυθρόλευκων έκαναν έκπληξη σε δυο συμπαίκτες τους που είχαν τα γενέθλιά τους.

Ο λόγος για τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ, καθώς έσβησαν από 31 και 33 κεράκια ο καθένας αντίστοιχα. Μάλιστα αφού έσβησαν τα κεράκια, ο Κώστας Παπανικολάου έδωσε και το σύνθημα για το «φατούρο» στον Τεξανό γκαρντ.

