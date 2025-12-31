Το τρομερό βίντεο της Euroleague με τους Αταμάν και Μπαρτζώκα σε... σκακιέρα (video)

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα έρθουν αντιμέτωποι, για την Euroleague, με φιλάθλους και παίκτες να μετρούν αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ που είναι προγραμματισμένο στις 21:15 στις 2 Ιανουαρίου του 2026!

Ο επίσημος λογαριασμός της Euroleague ήρθε να προετοιμάσει τους φιλάθλους για το μεγάλο ντέρμπι, προσθέτοντας ακόμα περισσότερο σασπένς με ένα φανταστικό βίντεο που κοινοποίησε, με τους προπονητές Εργκίν Αταμάν και Γιώργος Μπαρτζώκας να εμφανίζονται σε μια... σκακιέρα. Στο συγκεκριμένο βίντεο αναδεικνύονται οι στρατηγικές και τακτικές επιλογές των δύο τεχνικών από προηγούμενες αναμετρήσεις, με την μάχη μεταξύ τους αναμένεται να είναι πολύ δυνατή.

Η διοργάνωση δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για το ματς, συνοδεύοντας το βίντεο με το μήνυμα: «Δύο από τους πιο κορυφαίους προπονητές που θα δουν τα playbooks τους να δοκιμάζονται ο ένας απέναντι στον άλλο στις 2 Ιανουαρίου».

Δείτε το βίντεο