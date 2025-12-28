Παναθηναϊκός AKTOR: Υποχωρεί η ίωση, αλλά συνεχίζονται οι απουσίες ενόψει Ολυμπιακού

Σταδιακά βγαίνει από τον «συναγερμό» ο Παναθηναϊκός, χωρίς όμως να μπορεί να πει ότι άφησε οριστικά πίσω του τα προβλήματα. Η ίωση που χτύπησε την ομάδα τις προηγούμενες ημέρες δημιούργησε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, επηρεάζοντας σημαντικό αριθμό παικτών και μελών του τεχνικού επιτελείου και οδηγώντας τελικά στην αναβολή της αναμέτρησης με το Μαρούσι για τη Stoiximan GBL.



Οι «πράσινοι» είδαν τις τελευταίες ώρες μια μικρή βελτίωση στην κατάσταση, καθώς οι απόντες από την προπόνηση της 28ης Δεκεμβρίου μειώθηκαν. Από εκεί που οι απουσίες είχαν φτάσει σε διψήφιο αριθμό συνολικά, πλέον περιορίστηκαν σε πέντε αθλητές, γεγονός που επιτρέπει στο προπονητικό τιμ να δουλέψει με μεγαλύτερη άνεση ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων.



Παρά τα θετικά νέα, τα προβλήματα δεν έχουν εξαφανιστεί. Τρία μέλη του σταφ εξακολουθούν να είναι καθηλωμένα λόγω ασθένειας, ενώ η επιστροφή των παικτών που ταλαιπωρήθηκαν από τη γρίπη απαιτεί προσοχή, ώστε να αποφευχθούν υποτροπές. Το τεχνικό επιτελείο καλείται να διαχειριστεί τόσο τη φυσική κατάσταση όσο και την αγωνιστική ετοιμότητα όσων επιστρέφουν.



Το παιχνίδι με το Μαρούσι, που μετατέθηκε για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, παραμένει στο επίκεντρο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να αφήσει πίσω του αυτή τη δύσκολη περίοδο και να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, γνωρίζοντας πως ο χρόνος μέχρι το επόμενο μεγάλο ραντεβού με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή είναι περιορισμένος.