Αθλητικές μεταδόσεις: Ώρα και κανάλι για Παναθηναϊκό AKTOR και για τις μάχες της Premier League

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται σήμερα (Τρίτη 30/12) στο Μαρούσι από την τοπική ομάδα για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» θέλουν να εξασφαλίσουν τη νίκη που θα τους επαναφέρει στο κυνήγι της πρώτης θέσης, λίγες μόλις ημέρες πριν τη μεγάλη εντός έδρας αναμέτρηση (02/01, 21:15) εναντίον του Ολυμπιακού για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση της ΕΡΤ και συγκεκριμένα από το κανάλι ΕΡΤ Sports 2 και θα ξεκινήσει στις 18:30.

Η δράση στην Premier League

Η 19η αγωνιστική της Premier League συνεχίζεται με 6 αγώνες. Στις 21:30 η Μπέρνλι υποδέχεται τη Νιούκαστλ (Nova Sports Extra 2), η Τσέλσι την Μπόρνμουθ (Nova Sports 5), η Νότιγχαμ Φόρεστ την Έβερτον (Nova Sports Start) και η Γουέστ Χαμ την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα (Nova Sports News). Στις 22:15 έχουμε το μεγάλο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην πρωτοπόρο Άρσεναλ και την 3η της κατάταξης Άστον Βίλα (Nova Sports Premier League), καθώς και την δοκιμασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εναντίον της Γουλβς (Nova Sports 2).

Πού θα δείτε Πανιώνιο και Άρη στο μπάσκετ

Στις 19:15 ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την Μπουργκ στη Γαλλία για το Eurocup. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι Nova Sports 2. Για την ίδια διοργάνωση, ο Άρης υποδέχεται την Τσεντεβίτα από τη Λιουμπιάνα στις 20:30 σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το κανάλι Nova Sports Prime.

